RC Lens : Bollaert prépare déjà sa prochaine grande soirée européenne

Le RC Lens accueillera Côme le mercredi 4 novembre à 21 heures dans un stade Bollaert-Delelis qui s’apprête à renouer avec la Coupe d’Europe. À quelques jours de cette affiche, des places sont mises en jeu pour permettre aux supporters de rejoindre les tribunes.

La Coupe d’Europe revient à Bollaert

Les Sang et Or vont retrouver le parfum des joutes européennes devant leur public. Le mercredi 4 novembre, à 21 heures, le RC Lens recevra les Italiens de Côme pour une nouvelle rencontre continentale. Un rendez-vous qui devrait une nouvelle fois mobiliser les supporters lensois, habitués à donner une couleur particulière aux matchs disputés sous les projecteurs.

Cette affiche constitue aussi une nouvelle occasion de mesurer la ferveur qui entoure Bollaert. Dans une enceinte où les soirées européennes occupent une place à part, le Racing pourra compter sur son douzième homme afin de pousser les joueurs face à la formation italienne.

Des places à gagner jusqu’au 30 octobre

Partenaire du RC Lens, Horizon organise un jeu pour assister à la rencontre depuis les tribunes. Selon l’annonce relayée autour du concours, les supporters peuvent tenter leur chance jusqu’au vendredi 30 octobre dans le cadre du « Jackpot Horizon ».

Pour participer, il faut envoyer le mot « JACKPOT » par SMS au 71036. L’opération est facturée deux fois 0,75 euro, auxquels s’ajoute le prix du SMS. Le règlement complet est disponible sur le site de la radio, qui présente ce concours comme une nouvelle possibilité d’accompagner les Lensois lors de leur campagne européenne.

L’expérience du public toujours au centre des débats

Au-delà de l’ambiance en tribunes, l’information délivrée aux spectateurs fait également parler cette saison. La sonorisation des arbitres, généralisée en Ligue 1, est notamment critiquée car elle se limite à l’annonce de la décision finale sans diffuser les échanges avec l’assistance vidéo.

La sonorisation des arbitres en Ligue 1 est jugée peu utile : le micro ne diffuse que la décision finale, sans les échanges avec le VAR. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114353851427848282

Cette question ne change rien à l’enjeu immédiat pour le Racing : profiter pleinement de son retour à domicile sur la scène continentale. Dans un calendrier lensois déjà bien rempli, la réception de Côme offrira une parenthèse européenne très attendue.

Les Sang et Or attendus au rendez-vous

Le soutien de Bollaert-Delelis pourrait peser face à une équipe italienne qui se déplacera sans doute avec l’ambition de contrarier les plans lensois. Pour le RC Lens, l’objectif sera de transformer cette affiche en une nouvelle soirée marquante, tout en répondant aux attentes nées de ses derniers résultats.

Les supporters ont désormais jusqu’au 30 octobre pour tenter de décrocher leurs places. Le rendez-vous est ensuite fixé au 4 novembre, à 21 heures, pour le retour de la Coupe d’Europe dans la maison Sang et Or.