Les supporters du RC Lens estiment que Florian Thauvin (33 ans) mériterait d’être rappelé en équipe de France après son excellent début de saison.

Florian Thauvin continue de marquer les esprits avec le RC Lens. Auteur d’un nouveau but et d’une passe décisive lors de la victoire face au Paris FC samedi à Bollaert (2-1), l’aille capitaine des Sang et Or confirme son importance dans le collectif artésien.

Thauvin plébiscité par les supporters du RC Lens

Ses performances relancent forcément les discussions autour d’un possible retour en équipe de France. À l’approche du rassemblement de novembre, la question mérite d’être posée : Zinédine Zidane doit-il rappeler le champion du monde 2018 chez les Bleus ? But! a justement lancé un sondage auprès de ses lecteurs pour connaître leur avis : « Thauvin mériterait-il d’être rappelé en équipe de France ? »

Et les résultats sont sans appel. Les supporters du RC Lens ayant participé au vote se montrent largement favorables à un retour de l’attaquant lensois en sélection. Les chiffres témoignent d’un soutien massif. Selon les résultats du sondage publié par But!, 84,6 % des votants estiment que Florian Thauvin mérite d’être rappelé en équipe de France. À l’inverse, seuls 15,4 % des participants considèrent qu’il ne devrait pas retrouver la sélection.

Zidane vraiment chaud pour reprendre Thauvin ?

Un écart important qui illustre l’enthousiasme suscité par les performances du capitaine du RC Lens auprès des lecteurs sondés. Ses prestations décisives et son influence offensive alimentent les espoirs de ceux qui souhaitent le voir à nouveau porter le maillot bleu.

Pour autant, ce sondage reflète l’opinion des participants et ne préjuge pas des choix du sélectionneur. La décision finale appartiendra à Zidane, qui dévoilera sa liste pour le rassemblement de novembre. En attendant, Florian Thauvin poursuit sa belle dynamique avec le RC Lens. Et si ses performances continuent de faire parler, les appels à son retour en équipe de France risquent bien de se multiplier dans les prochaines semaines.