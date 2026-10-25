RC Lens : nouveau coup de tonnerre pour Pierre Sage !

Battu 2-0 par Newcastle, Pierre Sage traverse une période délicate à Crystal Palace, où les résultats décevants et les tensions autour du club pourraient fragiliser davantage sa position.

L’aventure anglaise de Pierre Sage pourrait rapidement prendre une tournure inquiétante. Ce dimanche, Crystal Palace s’est incliné à domicile face à Newcastle (0-2), au terme d’une rencontre qui accentue encore la pression sur l’ancien entraîneur du RC Lens. William Osula a ouvert le score dès la reprise (47e), avant qu’Harvey Barnes ne double la mise à la 58e minute. Une nouvelle contre-performance qui fragilise un peu plus la position du technicien français.

Pierre Sage fragilisé par les résultats et les tensions internes

La situation devient préoccupante pour l’ancien coach lensois. Après la lourde défaite contre Brighton (5-0), ce nouveau revers confirme les difficultés des Eagles, dont la défense a déjà encaissé 19 buts en huit journées de Premier League. Selon The Guardian, le président Steve Parish n’était déjà pas totalement convaincu par Pierre Sage avant cette rencontre, tandis que des tensions liées au recrutement et aux choix sportifs compliquent son travail.

Dans ce contexte, les propos de Romain Molina prennent une résonance particulière : « Pas sûr que Pierre Sage garde son poste très longtemps Les conflits internes, les intérêts extérieurs (agents, etc) et la politisation risquent de gagner la bataille à Crystal Palace », a indiqué le journaliste sur X.

Un départ prématuré de Lens

À Lens, Pierre Sage a marqué les esprits en conduisant le Racing à la deuxième place de Ligue 1 et à une victoire historique en Coupe de France lors de la saison 2025-2026. Son départ vers Crystal Palace, officialisé en juin dernier, avait nourrit beaucoup de regrets chez les supporters.

Et son expérience en Angleterre est désormais sous pression. Si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, son avenir à Crystal Palace pourrait devenir un sujet brûlant. Pour celui qui avait fait l’unanimité chez les Sang et Or, ce serait un coup dur après une saison exceptionnelle dans l’Artois.