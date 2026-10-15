OL : Pierre Sage ouvre la porte à l’OM, mais la ferme à l’ASSE !

Pierre Sage s’est exprimé sur la possibilité d’entraîner un jour l’OM ou l’ASSE, avec des réponses bien différentes.

Désormais à la tête de Crystal Palace, Pierre Sage va retrouver son ancien club, l’Olympique Lyonnais, ce jeudi (18h45), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille de ces retrouvailles, l’ancien entraîneur de l’OL et du RC Lens n’a pas caché son émotion à l’idée de revenir à Lyon, une ville à laquelle il reste profondément attaché. « Oui, toujours un peu. J’ai ma maison ici et quand on me demande où j’habite, même si je suis Londonien aujourd’hui, je dis à Lyon. J’ai l’impression d’être parti hier, puisque la dernière fois c’était le 17 mai (victoire de Lens, 4-0), et vous m’avez manqué », a confié le technicien français.

Pierre Sage ne ferme pas la porte à Marseille

Mais au-delà de ses retrouvailles avec l’OL, Pierre Sage a également été interrogé sur son avenir et notamment sur la possibilité d’entraîner un jour l’Olympique de Marseille, grand rival des Gones. Et surprise, l’entraîneur de Crystal Palace n’a pas totalement fermé la porte à cette éventualité, prenant même l’exemple de Bruno Genesio, lui aussi passé par le banc lyonnais avant de rejoindre Marseille. « Je suis maintenant un Lyonnais qui entraîne Palace, comme j’ai été un Lyonnais qui entraîne Lens… Un peu à l’image de Bruno Genesio qui est un Lyonnais qui entraîne l’OM. Pourriez-vous coacher l’OM ? Peut-être, pas pour le moment », a répondu Pierre Sage.

Pierre Sage dirait non à l’ASSE

Si Pierre Sage n’exclut donc pas totalement l’idée de prendre un jour les commandes de l’OM, il semble en revanche beaucoup plus catégorique concernant un autre club historique du football français. « Mais je dirais plutôt qu’il y a un autre club qu’on ne peut pas entraîner quand on est Lyonnais », a poursuivi l’ancien entraîneur de l’OL. Une allusion à peine voilée à l’AS Saint-Étienne, rival historique de Lyon dans le derby rhônalpin. Malgré ses expériences loin de sa ville de cœur, Pierre Sage reste donc profondément attaché à ses racines lyonnaises, au point de laisser entendre qu’entraîner un jour les Verts serait difficilement envisageable.