Parti de l’OL pour Sunderland dans les dernières heures du mercato estival, Malick Fofana connaît des débuts très délicats en Angleterre. Près de trois mois après son arrivée, l’international belge reste cantonné à un rôle secondaire en Premier League.

Seulement cinq apparitions en Premier League

On vous en parlait début septembre : Malick Fofana avait choisi de rejoindre Sunderland, alors que Crystal Palace était également sur les rangs. Près de trois mois plus tard, le premier bilan est loin de répondre aux attentes placées dans l’ancien ailier de l’OL.

Le joueur de 21 ans n’a disputé que cinq rencontres de Premier League, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive. Sous les ordres de Régis Le Bris, le Belge doit se contenter d’un rôle secondaire, l’entraîneur français privilégiant régulièrement des profils plus défensifs dans les couloirs.

Ce faible temps de jeu tranche avec la dynamique affichée par Fofana avant son départ de Lyon. Malgré une dernière saison perturbée par une grave blessure à la cheville, il avait séduit par sa vitesse et sa capacité à faire des différences balle au pied.

Une chute brutale dans les chiffres

Les données de Data’Scout, relayées par Morning Foot, illustrent ce coup d’arrêt. Son indice de performance, qui avait atteint 81 sous le maillot lyonnais, est tombé à 49 depuis son arrivée à Sunderland.

Tout n’est toutefois pas à jeter. Fofana figure encore au 86e centile concernant les dribbles réussis, preuve que ses qualités d’élimination restent intactes. Ses initiatives débouchent en revanche sur très peu d’occasions, avec un classement au 3e centile pour les passes décisives attendues. Son manque de continuité invite néanmoins à relativiser ces données.

Paulo Fonseca a répondu à Corentin Tolisso : « Il y aurait tant à dire à ce sujet… Mais c’est une page que j’ai déjà tournée. Je suis au Sporting, je ne parlerai plus que du Sporting. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2125152450562949161

Un investissement important à faire fructifier

Pour Sunderland, la patience reste de mise. Le transfert de Malick Fofana peut atteindre 35 millions d’euros, avec 30 M€ fixes et 5 M€ de bonus. L’OL a également négocié un intéressement de 12,5 % sur la plus-value réalisée lors d’une éventuelle revente.

Lié aux Black Cats jusqu’en juin 2031, l’ancien Lyonnais conserve donc du temps pour inverser la tendance. La Ligue Europa peut l’aider à marquer des points : titularisé contre le Dinamo Zagreb début novembre, il y bénéficie de davantage d’opportunités qu’en championnat.

Fofana doit retrouver du rythme

À 21 ans, Fofana dispose encore d’une belle marge de progression. Son adaptation à un nouveau championnat et à une organisation plus prudente ne pouvait pas être immédiate, surtout après sa blessure à la cheville. Mais son début d’aventure anglaise marque pour l’heure un net coup d’arrêt.

La priorité du pur produit de la formation de La Gantoise sera désormais d’enchaîner les minutes et de transformer ses différences individuelles en occasions franches. Sans cela, sa place dans la hiérarchie de Régis Le Bris restera difficile à faire évoluer.