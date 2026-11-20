Alors que la rumeur d’un retour de Karim Benzema à l’OL prenait de l’ampleur pour le mercato hivernal, une nouvelle information vient refroidir les espoirs des supporters lyonnais.

Le rêve de revoir Karim Benzema sous le maillot de l’OL devra encore attendre. Alors que plusieurs informations évoquaient ces derniers jours un possible retour de l’attaquant français à Lyon dès le mercato hivernal, cette piste vient de faire l’objet d’un démenti.

Dans une publication sur X, le compte spécialisé Olympique-et-Lyonnais (@oetl) est catégorique : « Il n’y a rien de neuf pour KB9. Aucun retour à l’OL. » Une mise au point qui vient contredire les récentes rumeurs faisant état de discussions entre l’ancien joueur du Real Madrid et la direction lyonnaise.

Une rumeur qui prend du plomb dans l’aile

Ces derniers jours, la possibilité de retrouvailles entre Karim Benzema et son club formateur avait suscité beaucoup d’enthousiasme. Un premier contact avec Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l’OL, ainsi que des avancées supposées concernant sa situation contractuelle en Arabie saoudite avaient notamment été évoqués.

La perspective était séduisante pour Lyon, qui pourrait profiter de l’expérience et du talent de son ancien attaquant pour renforcer son secteur offensif. Mais à ce stade, rien ne permet de confirmer l’existence de négociations concrètes ou d’un accord en vue d’une arrivée cet hiver.

Un retour de Benzema à Lyon toujours hypothétique

À 38 ans, Karim Benzema reste forcément un nom qui fait rêver les supporters lyonnais. Formé à l’OL, il avait quitté le club en 2009 pour rejoindre le Real Madrid, où il a construit l’une des plus belles carrières du football français.

Son retour constituerait un événement majeur pour le club rhodanien. Mais le démenti relayé par Olympique-et-Lyonnais invite à la prudence : à ce jour, aucun retour de Karim Benzema à l’OL cet hiver n’est annoncé. Le dossier reste donc, pour l’instant, au stade de la rumeur.