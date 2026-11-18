La propriétaire de l’OL, Michele Kang, s’est exprimée ce mercredi lors d’une conférence de presse exceptionnelle.

La propriétaire de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang, a décidé de sortir du silence. Accompagnée du directeur général du club rhodanien, Michael Gerlinger, la dirigeante américaine a tenu une conférence de presse exceptionnelle ce mercredi après-midi afin de faire le point sur la situation de l’OL, de présenter sa vision de l’avenir du club rhodanien et d’évoquer les prochaines étapes de son projet. Plusieurs sujets importants ont été abordés, notamment le départ de Paulo Fonseca, l’arrivée de Carlos Vicens sur le banc lyonnais et la possibilité d’accueillir de nouveaux investisseurs.

Michele Kang revient sur le départ de Paulo Fonseca

Interrogée sur le départ de Paulo Fonseca et son remplacement par Carlos Vicens, Michele Kang n’a pas caché sa déception de voir le technicien portugais quitter l’Olympique Lyonnais. La propriétaire du club a toutefois assuré que la direction avait anticipé cette éventualité et souhaité privilégier la continuité sportive pour ne pas bouleverser les habitudes des joueurs en cours de saison.

« Nous avons été très déçus, moi y compris, d’apprendre que Paulo souhaitait quitter le club. Mais ce n’est pas une bonne stratégie de chercher à retenir quelqu’un qui a déjà pris la décision de partir. Nous avions commencé à étudier plusieurs candidats potentiels puisque son contrat arrivait à expiration. Son départ a simplement accéléré ce processus. Nous étions préparés à cette éventualité. Nous avons travaillé dur pour identifier des entraîneurs au profil similaire, afin d’éviter des changements trop importants pour les joueurs en cours de saison. Jusqu’à présent, tout se passe bien et nous allons désormais nous concentrer pleinement sur notre nouvel entraîneur. »

Des déclarations qui confirment que le départ de Paulo Fonseca n’était pas souhaité par la direction lyonnaise, mais que celle-ci avait déjà commencé à préparer sa succession. Avec la nomination de Carlos Vicens, l’objectif de Michele Kang est désormais d’assurer une transition aussi fluide que possible et de poursuivre le projet sportif engagé à l’OL.

Michele Kang ouvre la porte à de nouveaux investisseurs

Autre sujet majeur abordé lors de cette conférence de presse : l’avenir économique de l’Olympique Lyonnais. Alors que le club cherche à retrouver une situation financière plus stable, Michele Kang n’a pas fermé la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs. La dirigeante américaine a néanmoins tenu à réaffirmer son engagement sur le long terme et sa volonté de redresser durablement les finances du club rhodanien.

« Dans toutes les entreprises que j’ai possédées ou dirigées, il faut reconnaître que tout peut être à vendre à un moment ou à un autre. Mais je suis ici pour le long terme. Notre priorité est d’atteindre l’équilibre financier et de développer les talents grâce à notre Academy. Comme dans n’importe quel club, nous pouvons nous demander s’il serait intéressant d’accueillir de nouveaux investisseurs. J’ai investi mon argent personnel avec l’objectif de redonner une bonne santé économique à l’Olympique Lyonnais. Si quelqu’un se présente, nous étudierons cette possibilité. Mais avant cela, nous devons remettre de l’ordre dans notre propre maison. »

Si Michele Kang se dit donc prête à étudier d’éventuelles propositions, l’arrivée de nouveaux investisseurs ne semble pas constituer une priorité immédiate pour l’OL. La propriétaire lyonnaise souhaite avant tout assainir les finances du club et miser sur la formation pour construire un modèle économique plus durable. Un message destiné à rassurer sur son implication, tout en laissant la porte ouverte à une évolution de l’actionnariat à l’avenir.