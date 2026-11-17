Prêté à l’OL, Loïs Openda ne serait déjà plus désiré entre Rhône et Saône. Une rumeur venue d’Italie qui surprend, tant l’attaquant belge occupait une place importante avant sa blessure.

La Gazzetta annonce un départ anticipé

Décidément, les joueurs prêtés à l’Olympique Lyonnais par des clubs italiens font parler d’eux. Après Zachary Athekame, annoncé dans le viseur de l’AC Milan pour un retour dès janvier, c’est désormais Loïs Openda qui se retrouve au centre des spéculations.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’OL n’aurait pas l’intention de conserver l’attaquant de 26 ans et l’aurait déjà indiqué aux dirigeants de la Juventus Turin. Le changement d’entraîneur et sa blessure l’auraient éloigné du projet lyonnais. De son côté, la Vieille Dame ne compterait pas davantage sur lui et chercherait d’autres solutions pour le mercato hivernal.

Un bilan mitigé, mais un statut important

Cette information doit toutefois être prise avec précaution. Avant d’être touché au péroné à la mi-octobre, Openda était considéré comme un titulaire à l’OL. Le Belge a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 10 rencontres, un rendement encore modeste mais supérieur à celui affiché à Turin, où il avait marqué deux fois en 34 matchs.

L’international belge, dont le parcours est détaillé sur sa fiche biographique, compte également 35 sélections et 3 buts avec les Diables Rouges. Son indisponibilité est donc la principale raison de son absence récente, alors que son retour face au RC Lens avait déjà été contrarié.

L’hécatombe continue à l’OL : Tyler Morton, opéré de l’adducteur gauche, sera absent jusqu’en février et manquera environ trois mois de compétition. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2122695529960239406

Un casse-tête supplémentaire pour l’OL

Se séparer d’Openda en janvier obligerait surtout la direction rhodanienne à recruter un nouvel avant-centre à moindre coût. Une mission délicate dans un marché hivernal rarement favorable aux clubs en quête d’un buteur immédiatement opérationnel. Matthieu Louis-Jean a déjà démontré sa capacité à réaliser de bonnes opérations, mais le chantier serait conséquent.

Autre élément troublant : Carlos Vicens vient seulement de prendre ses fonctions. Il paraît donc étonnant que le nouvel entraîneur ait déjà définitivement écarté un joueur qu’il n’a pas encore pu observer dans la durée. La Gazzetta assure néanmoins que le technicien souhaite privilégier un attaquant aux caractéristiques différentes.

La direction lyonnaise attendue sur ce dossier

Michele Kang et Michael Gerlinger doivent tenir une conférence de presse mercredi à 15 heures afin de faire le point sur la situation de l’OL. Le cas Openda pourrait logiquement y être abordé, tout comme les nombreuses blessures qui réduisent actuellement les options du staff.

En attendant une éventuelle clarification, un départ du Belge demeure une hypothèse venue d’Italie. Son statut avant sa blessure et la nécessité de lui trouver un remplaçant rendent encore cette perspective difficile à comprendre.