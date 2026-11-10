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OL : Une condition peut déjà prolonger le pari du nouvel entraîneur

Par Louis Chrestian2 min de lecture
OL : Une condition peut déjà prolonger le pari du nouvel entraîneur

Officiellement nommé sur le banc de l’OL, Carlos Vicens s’est engagé pour dix-huit mois. Une précision apportée par Matthieu Louis-Jean ouvre toutefois la porte à une aventure plus longue dans la capitale des Gaules.

Une option cachée derrière les dix-huit mois

On vous en parlait lundi : l’arrivée de Carlos Vicens à l’OL avait été officialisée pour succéder à Paulo Fonseca. Le technicien espagnol, qui sort d’un peu plus d’un an à Braga pour sa première expérience comme numéro 1, a signé jusqu’en juin 2028.

Cette durée de seulement dix-huit mois pouvait surprendre au moment où le club lyonnais cherche à installer un nouveau projet. Mais le contrat de Vicens comporte bien une option pour une saison supplémentaire, comme l’a confirmé Matthieu Louis-Jean. Son bail pourrait donc finalement courir jusqu’en juin 2029.

Une qualification européenne comme déclencheur

Selon les précisions de Matthieu Louis-Jean sur le contrat de Vicens, cette année supplémentaire sera activée en cas de qualification européenne. Un objectif clair, qui permet à l’OL de faire coïncider la durée du projet avec ses résultats sportifs.

« Il a un contrat d’un an et demi, mais je peux ajouter ici qu’il a une option d’un an supplémentaire. Pour nous, c’était important aussi de se protéger sur le long terme », a expliqué le directeur sportif lyonnais. Ce montage répond également à la situation actuelle du club, encore engagé dans une phase de reconstruction.

Vicens a déjà dirigé sa première séance

Le nouvel entraîneur n’a pas attendu pour prendre ses marques à Décines. Très actif durant les exercices, Vicens a dirigé sa première séance en anglais avec un groupe particulièrement réduit par les blessures et les absences internationales.

Cette première prise de contact n’offrait donc pas encore des conditions idéales pour imposer ses principes. Elle permet néanmoins au jeune technicien espagnol de commencer à préparer la suite, avant de récupérer progressivement un effectif plus fourni.

L’Europe au cœur du nouveau projet lyonnais

La clause fixée par l’OL donne surtout une première mesure des attentes placées en Vicens. Une qualification européenne prolongerait automatiquement son aventure et validerait, au moins sur le plan contractuel, le choix effectué par la direction pour tourner la page Fonseca.

« Un an et demi plus un an d’option collait bien à la situation du club actuel », a résumé Matthieu Louis-Jean. Le nouvel entraîneur sait désormais précisément ce qu’il doit obtenir pour s’inscrire dans la durée à Lyon.

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