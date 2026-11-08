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OL : les quatre renforts de Vicens sont désormais connus !

Par William Tertrin1 min de lecture
Carlos Vicens

Attendu ce dimanche à Lyon pour prendre la succession de Paulo Fonseca, Carlos Vicens va débarquer à l’OL avec quatre adjoints, dont les noms sont désormais connus.

Le futur entraîneur de l’Olympique lyonnais prépare déjà son arrivée dans le Rhône. Selon les informations de L’Équipe, relayées notamment par Hugo Guillemet, Carlos Vicens sera accompagné de plusieurs collaborateurs avec lesquels il a travaillé au Sporting Braga.

Deux premiers noms sont identifiés : Mario Enguidanos, 34 ans, qui occupera le rôle d’entraîneur adjoint, et Lander Iza Garcia, 30 ans, chargé de la performance. Deux autres membres de son ancien encadrement pourraient également rejoindre l’aventure lyonnaise : Jordi Lie Fernandez (49 ans) et Willy Alonso (51 ans).

Un staff en partie reconstruit autour de Vicens

Ces quatre hommes connaissent parfaitement les méthodes de Carlos Vicens. Ils ont partagé avec lui son expérience au Portugal, où l’entraîneur espagnol avait notamment conduit Braga jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa lors de la saison 2025-2026.

La future organisation du staff lyonnais devrait également intégrer Jorge Maciel. Actuellement chargé de l’intérim après le départ de Paulo Fonseca, le Portugais devrait retrouver un rôle d’adjoint auprès du nouvel entraîneur.

Attendu à Décines ce dimanche pour finaliser son arrivée et découvrir les installations du club, Carlos Vicens devrait être officialisé lundi. Un nouveau chapitre se prépare donc à l’OL, avec un entraîneur qui entend visiblement s’entourer d’hommes qu’il connaît parfaitement.

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