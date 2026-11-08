OL : les quatre renforts de Vicens sont désormais connus !

Attendu ce dimanche à Lyon pour prendre la succession de Paulo Fonseca, Carlos Vicens va débarquer à l’OL avec quatre adjoints, dont les noms sont désormais connus.
Le futur entraîneur de l’Olympique lyonnais prépare déjà son arrivée dans le Rhône. Selon les informations de L’Équipe, relayées notamment par Hugo Guillemet, Carlos Vicens sera accompagné de plusieurs collaborateurs avec lesquels il a travaillé au Sporting Braga.
Deux premiers noms sont identifiés : Mario Enguidanos, 34 ans, qui occupera le rôle d’entraîneur adjoint, et Lander Iza Garcia, 30 ans, chargé de la performance. Deux autres membres de son ancien encadrement pourraient également rejoindre l’aventure lyonnaise : Jordi Lie Fernandez (49 ans) et Willy Alonso (51 ans).
Un staff en partie reconstruit autour de Vicens
Ces quatre hommes connaissent parfaitement les méthodes de Carlos Vicens. Ils ont partagé avec lui son expérience au Portugal, où l’entraîneur espagnol avait notamment conduit Braga jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa lors de la saison 2025-2026.
La future organisation du staff lyonnais devrait également intégrer Jorge Maciel. Actuellement chargé de l’intérim après le départ de Paulo Fonseca, le Portugais devrait retrouver un rôle d’adjoint auprès du nouvel entraîneur.
Attendu à Décines ce dimanche pour finaliser son arrivée et découvrir les installations du club, Carlos Vicens devrait être officialisé lundi. Un nouveau chapitre se prépare donc à l’OL, avec un entraîneur qui entend visiblement s’entourer d’hommes qu’il connaît parfaitement.
𝗩𝗜𝗖𝗘𝗡𝗦 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗘 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝗔̀ 𝗟𝗬𝗢𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 🇪🇸– Mario Enguidanos en tant qu’entraîneur adjoint (passé par les équipes jeunes de Levante, Venise ou encore Valence) – Lander Iza Garcia en tant que chargé de performance (passé par les équipes jeunes de la Réal Sociedad).Deux autres adjoints déjà présents avec lui à Braga devraient aussi les rejoindre, il pourrait s’agir de :Jordie Lie Fernandez (passé par les équipes jeunes du FC Barcelone et de Venise) et Willy Alonso (passé par Middlesbrough et Leeds).(@lequipe)— 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) November 7, 2026
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