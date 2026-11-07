OL : c’est confirmé pour Vicens, une autre bonne nouvelle annoncée avant Brest !

Alors que Carlos Vicens se rapproche du banc de l’OL pour succéder à Paulo Fonseca, Jorge Maciel a confirmé une information importante concernant son avenir et celui du staff lyonnais.

L’Olympique Lyonnais devrait rapidement tourner la page Paulo Fonseca. Parti rejoindre le Sporting CP, le technicien portugais va laisser sa place à Carlos Vicens, dont l’arrivée dans le Rhône se précise. Et une autre bonne nouvelle vient d’être annoncée par Jorge Maciel.

Actuellement chargé d’assurer l’intérim, le technicien portugais de 41 ans sera encore sur le banc lyonnais ce dimanche, à l’occasion du déplacement à Brest (17h15). Son aventure comme numéro un prendra ensuite fin avec la prochaine trêve internationale. Mais il ne quittera pas pour autant l’OL !

Jorge Maciel confirme son avenir dans le staff de l’OL

En conférence de presse, l’ancien adjoint de Paulo Fonseca a confirmé avoir échangé avec Matthieu Louis-Jean au sujet de la suite des événements. Le message est clair : Carlos Vicens devrait prendre les commandes de l’équipe, tandis que Maciel conservera une place dans le nouveau staff.

« Pour moi, tout était très clair. J’ai parlé avec Matthieu Louis-Jean : un nouvel entraîneur va arriver et j’aurai ma place dans son staff », a-t-il expliqué.

Une annonce rassurante pour la continuité du projet lyonnais. Jorge Maciel connaît parfaitement le groupe et son fonctionnement. Sa présence pourrait faciliter la transition avec le nouvel entraîneur espagnol, libre depuis son départ de Braga le 20 octobre dernier.

Carlos Vicens attendu dès la semaine prochaine ?

De son côté, Carlos Vicens reste le grand favori pour succéder à Paulo Fonseca. Les discussions se poursuivent et son arrivée pourrait intervenir dès lundi prochain, après le déplacement à Brest.

Passé par le staff de Pep Guardiola à Manchester City, l’Espagnol de 43 ans sort d’une expérience à Braga, qu’il a notamment conduit jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière.

L’OL s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre avec un nouvel entraîneur, mais sans bouleverser totalement son encadrement. Le maintien de Jorge Maciel constitue une première garantie de stabilité pour les Gones.