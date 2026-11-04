Si plusieurs clubs français de renom sont ouverts à une vente, un rachat à 50 millions d’euros pourrait s’opérer pour l’un d’entre eux.

Le football français pourrait-il bientôt assister à un nouveau changement de propriétaire ? Alors que plusieurs clubs comme l’OM, l’OL et le FC Nantes sont confrontés à des interrogations autour de leur avenir financier et institutionnel, le FC Metz serait également concerné par des discussions autour d’une éventuelle vente.

15 millions d’euros manquent à Metz, selon Molina

C’est Romain Molina qui a relancé le sujet sur X. Le journaliste indépendant évoque une situation économique délicate pour le club lorrain, avec notamment des engagements financiers qui n’auraient pas été respectés. Selon ses informations, les ventes de joueurs promises à la DNCG n’auraient pas atteint les montants attendus, laissant un manque d’environ 15 millions d’euros.

Dans son message, Romain Molina décrit une direction qui chercherait à mettre certains joueurs en avant afin de faciliter leur vente. Il évoque également une relation compliquée entre la direction et le staff sportif, estimant que le club souhaiterait disposer d’un entraîneur particulièrement conciliant.

« Pour le FC Metz, je ne suis pas expert mais les ventes promises à la DNCG n’ont pas été atteintes (il manque près de 15 millions) et la direction veut à tout prix mettre des joueurs en avant pour mieux les vendre avec un coach docile. Sans surprise, ça ne marche pas… », écrit-il. Des affirmations qui dressent le tableau d’un club confronté à plusieurs difficultés, même si ces éléments restent à considérer comme des informations rapportées par le journaliste.

Bernard Serin réclamerait 50 millions d’euros pour vendre

Mais c’est surtout le dossier de la vente du FC Metz qui retient l’attention. Toujours selon Romain Molina, Bernard Serin aurait fixé ses exigences à un niveau particulièrement élevé. Le président messin espérerait désormais obtenir au moins 50 millions d’euros pour céder le club. Une somme déjà revue à la baisse par rapport à ses précédentes attentes, puisque le dirigeant aurait auparavant espéré récupérer 80 millions d’euros.

« Un peu comme la revente du club vu les demandes très excessives de Bernard Serin qui rêve d’au moins 50 millions (il espérait 80 auparavant, donc personne n’a évidemment fait d’offre). Club déconnecté de la réalité hélas », poursuit Romain Molina. À ce stade, aucune offre concrète n’est évoquée et rien ne permet d’affirmer qu’une vente est imminente. Le montant de 50 millions d’euros correspond aux exigences prêtées à Bernard Serin, et non à une transaction conclue ou à une valorisation officiellement confirmée.

Sur le terrain, la situation sportive ajoute une pression supplémentaire. Après onze journées de Ligue 1, le FC Metz occupe la dixième place du classement. Entre les interrogations financières, les ventes de joueurs qui n’auraient pas atteint les objectifs annoncés à la DNCG et les discussions autour d’une possible cession, le club lorrain traverse donc une période mouvementée. Reste à savoir si Bernard Serin finira par revoir ses exigences pour ouvrir la porte à un repreneur.