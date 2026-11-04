La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité comme cible prioritaire de l’ASSE en cas de montée en Ligue 1, Dembo Sylla (23 ans) aurait déjà pu quitter le FC Lorient.

C’est l’une des belles surprises du début de saison au FC Lorient. Alors qu’il ne semblait pas forcément destiné à occuper un rôle majeur dans l’effectif, Dembo Sylla a finalement réussi à s’imposer comme un titulaire incontournable. Une trajectoire inattendue pour le défenseur de 23 ans, qui aurait même pu découvrir un nouvel environnement lors du dernier mercato estival.

Un départ envisagé avant de devenir incontournable !

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le joueur a levé le voile sur les coulisses de son été : « Je n’étais pas parti pour rester au club. » Une déclaration qui en dit long sur la situation dans laquelle il se trouvait il y a encore quelques mois.

Le scénario a finalement pris une autre tournure. Titulaire inattendu en début de saison, Sylla a progressivement gagné sa place dans le dispositif lorientais. Sa polyvalence constitue un véritable atout pour les Merlus : il peut évoluer dans l’axe comme sur un côté de la défense à cinq.

Ses prestations lui ont permis de changer de statut et de devenir un élément important de l’arrière-garde bretonne. Malgré la récente défaite à domicile contre Brest, le défenseur s’est ainsi installé dans le paysage lorientais.

L’ASSE garde un œil sur le dossier Sylla

Cette évolution n’a pas échappé à l’ASSE. La semaine dernière, des rumeurs ont évoqué un intérêt des Verts pour Dembo Sylla, qui ferait partie des pistes étudiées en cas de remontée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Le profil du Lorientais présente plusieurs arguments : son âge, sa polyvalence et son expérience du championnat. Il pourrait offrir différentes solutions à la défense stéphanoise, notamment grâce à sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

Mais l’opération ne serait pas forcément simple à concrétiser. Sylla est lié au FC Lorient jusqu’en juin 2028. Sa valeur est estimée à 1,5 million d’euros par Transfermarkt, un montant qui pourrait entrer dans les capacités financières de Kilmer Sports Ventures.

Reste que le club breton n’a aucune raison de faciliter le départ d’un joueur qui a pris une telle importance dans son équipe. L’ASSE devra donc attendre de connaître son avenir sportif avant d’éventuellement accélérer sur ce dossier. Et après avoir failli partir l’été dernier, Dembo Sylla pourrait bien être au cœur d’un nouveau feuilleton lors du prochain mercato.