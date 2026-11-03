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ASSE : énorme coup d’arrêt pour Ben Old !

Par Bastien Aubert - 3 Nov 2026, 12:30
Ben Old (ASSE)

Mauvaise nouvelle pour Ben Old. Le latéral gauche de l’ASSE ne figure pas dans la liste de la Nouvelle-Zélande pour les deux prochaines rencontres internationales face à l’Inde, programmées les 12 et 15 novembre.

C’est un rendez-vous international que Ben Old va devoir suivre à distance. Malgré sa présence lors de la dernière trêve, le défenseur de l’ASSE n’a pas été retenu par le sélectionneur néo-zélandais pour les deux confrontations face à l’Inde. Un choix qui constitue forcément une déception pour le joueur, désireux de poursuivre son parcours avec sa sélection nationale.

Un coup d’arrêt pour le Stéphanois ?

Cette non-convocation intervient alors que Ben Old espérait sans doute conserver sa place dans le groupe néo-zélandais. Après avoir participé au précédent rassemblement, le latéral gauche pouvait légitimement espérer enchaîner avec les deux prochaines échéances internationales.

Pour l’ASSE, cette absence signifie également que son joueur ne retrouvera pas la sélection lors de cette fenêtre internationale de novembre. Reste désormais à connaître les raisons de ce choix du sélectionneur. En attendant, Ben Old pourra se concentrer sur ses objectifs avec les Verts et tenter de retrouver une place dans les plans des All Whites lors du prochain rassemblement.

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