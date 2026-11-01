ASSE : Bryan Dabo raconte comment ça a dérapé avec Christophe Galtier

Passé par l’ASSE entre 2016 et 2018, Bryan Dabo revient sur sa relation compliquée avec Christophe Galtier. Entre concurrence, blessure mal soignée et frustration, l’ancien milieu des Verts reconnaît aussi ses propres erreurs.

L’OM était tout proche de recruter Dabo

À l’été 2016, Bryan Dabo sort de plusieurs saisons convaincantes à Montpellier et se retrouve au centre d’un duel entre l’ASSE et l’OM. Natif de Marseille, le milieu de terrain voit alors son arrivée sur la Canebière annoncée dans la presse pendant ses vacances à Marbella. Pourtant, aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

« Il y avait des pourparlers. Bien sûr, on était en train de négocier », confirme-t-il dans le podcast AddictoFoot, tout en assurant que l’opération était « pratiquement faite ». Mais le contexte institutionnel marseillais et plusieurs signaux jugés étranges finissent par le refroidir. Christophe Galtier, lui, l’appelle directement et lui présente un projet plus lisible, avec la Coupe d’Europe. Dabo choisit finalement les Verts, au terme d’une journée décisive dans ce dossier.

Galtier attendait une réaction de sa recrue

L’intégration débute bien, mais Dabo reconnaît être arrivé avec trop de certitudes. « Je m’étais un peu reposé sur mes acquis en mode je suis le plus gros transfert, j’arrive un peu comme un king », admet-il. Remplaçant lors du dernier match de préparation, il comprend rapidement que son statut ne lui garantit rien.

La suite se complique après une blessure à la cheville contre l’AEK Athènes. Revenu trop tôt, l’ancien Montpelliérain joue plusieurs mois avec des douleurs importantes. Dans le même temps, il supporte mal ses passages répétés sur le banc. Lorsqu’il demande enfin des explications à Galtier, celui-ci lui répond : « C’est maintenant que tu te réveilles. » Selon les éléments rapportés par Morning Foot, le technicien attendait surtout davantage de caractère de sa part.

Formé à Saint-Étienne puis non conservé après son premier contrat professionnel, Lucas Calodat a envisagé de mettre un terme à sa carrière avant de rebondir. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2116460166803542371

Une relation usée, mais aucun règlement de comptes

Dabo ne cache pas que la relation s’est détériorée : « À un moment donné, je sais pas, ça matchait pas. » Il refuse toutefois de dresser un portrait à charge de Galtier, qu’il résume par le mot « pragmatique ». À ses yeux, l’entraîneur arrivait surtout au bout d’un long cycle à Saint-Étienne. « Je pense qu’il était à bout », estime-t-il, en reconnaissant que certains joueurs ont pu subir cette usure.

Son passage dans le Forez reste également associé à des souvenirs forts. Dabo cite notamment la victoire renversante à Anderlecht en Ligue Europa (3-2), après avoir été mené 2-0, ainsi que la double confrontation contre Manchester United. Il rend enfin un hommage appuyé à Loïc Perrin, désigné sans hésitation comme le meilleur joueur côtoyé à l’ASSE. Malgré les frustrations, l’ancien milieu garde aussi Geoffroy-Guichard dans son top 3 des ambiances françaises, derrière le Vélodrome et aux côtés de Lens.