ASSE : trois changements se préparent dans le onze à Guingamp

Leader de Ligue 2 avant son déplacement à Guingamp ce samedi soir, l’ASSE devrait présenter un visage remanié au Roudourou. Ian Cathro prépare notamment deux retours importants, tandis qu’un troisième changement se dessine dans le couloir gauche.

Naïr de retour, Ndiaye encore titulaire

L’ASSE vise une quatrième victoire consécutive en Bretagne. Pour y parvenir, Ian Cathro devrait renouveler sa confiance à Mamour Ndiaye dans les buts. Le jeune gardien profite de l’absence de Gautier Larsonneur, victime d’une entorse au genou droit et indisponible pour plusieurs semaines.

Titulaire lors des deux dernières journées, Ndiaye n’a toujours pas encaissé le moindre but. Il sera protégé par une défense remaniée, selon les informations de Morning Foot. Malade contre le FC Nantes (1-0), Sohaib Naïr est rétabli et devrait retrouver Julien Le Cardinal dans l’axe.

L’international algérien vivra des retrouvailles particulières avec son ancien club, quelques mois après son arrivée dans le Forez. Kévin Pedro, légèrement touché face aux Canaris, devrait conserver le couloir droit. À gauche, João Ferreira pourrait remplacer Ben Old, en difficulté lors de la dernière rencontre.

Ian Cathro maintient son équilibre au milieu

Dans l’entrejeu, le technicien écossais ne prévoit pas de bouleverser ses plans. Maxime Bernauer et Aron Csongvai restent favoris pour débuter devant la défense. Mahmoud Jaber, passeur décisif lors de son entrée contre Nantes, devrait encore représenter une solution en cours de match.

Plus haut, Augustine Boakye et Jakob Breum ont de bonnes chances d’être reconduits. Le premier a offert la victoire aux Verts d’une tête en fin de rencontre samedi dernier. Le second conserve une place importante dans la création stéphanoise, notamment par sa faculté à évoluer entre les lignes.

Avant d’affronter Saint-Étienne, Grégory Poirier estimait que le FC Nantes s’attaquait à « une montagne », tout en assurant qu’il n’y avait pas de peur. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2113941067917930958

Ballo préféré à Davitashvili

Le troisième changement attendu concerne l’attaque. Remplaçant face au FC Nantes, Thierno Ballo devrait retrouver une place de titulaire aux côtés d’Irvin Cardona. Buteur sur la pelouse du Red Star, l’ancien Brestois garde la confiance de son entraîneur malgré une prestation plus discrète le week-end dernier.

Cette association renverrait Zuriko Davitashvili sur le banc. L’international géorgien n’avait pas suffisamment pesé sur la défense nantaise. Avec Ballo et Cardona, soutenus par Boakye et Breum, les Verts disposeront de profils complémentaires pour tenter de déstabiliser Guingamp.

La composition probable de l’ASSE

L’ASSE devrait se présenter avec Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Ferreira – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Cardona, Ballo. Une équipe proche de celle qui a dominé Nantes, mais avec trois ajustements pour défendre la première place. Sylvain Ripoll a d’ailleurs décrit Saint-Étienne comme « un bulldozer qui avance sur la division ». Retrouvez également toute l’actualité de l’ASSE.