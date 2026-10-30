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FC Barcelone : Flick donne son feu vert pour une recrue cet hiver !

Par Wladimir DELCROS - 30 Oct 2026, 22:05
FC Barcelone : Flick donne son feu vert pour une recrue cet hiver !

Fragilisé défensivement en Ligue des Champions, le FC Barcelone envisage de profiter du mercato de janvier pour se renforcer. Hansi Flick vient de confirmer publiquement que le sujet était déjà étudié avec Deco et Bojan.

Flick ouvre clairement la porte

Leader de Liga, le FC Barcelone conserve une position confortable sur la scène nationale. Son parcours européen a cependant fait ressortir des failles défensives plus difficiles à masquer face aux meilleures équipes du continent. La nécessité de recruter un défenseur central dès cet hiver agite donc la presse catalane depuis plusieurs jours.

À la veille de la réception d’Alavés, Hansi Flick n’a pas refermé cette porte. L’entraîneur allemand se dit même prêt à accueillir un joueur capable de faire progresser son équipe : « Nous sommes ouverts à l’idée de recruter les meilleurs joueurs pour l’équipe, tout joueur susceptible de nous faire progresser. »

Des discussions déjà lancées avec Deco et Bojan

Le technicien blaugrana assure que le dossier est désormais traité en interne. « Nous discutons toujours de ce qui est le mieux pour l’équipe, de la manière dont nous pouvons l’améliorer. C’est ce que nous faisons actuellement. Nous verrons bien », a expliqué Flick en conférence de presse.

L’ancien sélectionneur de l’Allemagne a également confirmé des échanges avec les principaux décideurs du secteur sportif. « Il nous reste encore quelques semaines avant l’ouverture du mercato. Nous en avons discuté avec Deco et Bojan ainsi qu’avec mon staff. C’est ainsi que nous procédons. Si nous le pouvons, nous le ferons peut-être. » La volonté existe donc, même si aucune arrivée n’est encore garantie.

La piste Lisandro Martinez prend de l’épaisseur

On vous en parlait ce jeudi : Lisandro Martinez figure dans le viseur du Barça. Le champion du monde argentin, sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2027, est suivi attentivement par Deco et intéresse également l’Atlético de Madrid.

La prise de parole de Flick constitue le développement nouveau de ce dossier. Sans citer le défenseur mancunien, le coach du Barça valide publiquement le principe d’un renfort et confirme que les discussions sont en cours. Reste désormais à savoir si la situation financière du club catalan lui permettra de passer à l’action en janvier.

Une priorité dictée par l’Europe

Le Barça ne semble pas vouloir bouleverser un effectif qui domine son championnat. La recherche porte plutôt sur un élément capable de sécuriser immédiatement une arrière-garde mise en difficulté lors des grands rendez-vous, notamment contre le PSG et le Real Madrid.

Joško Gvardiol fait également partie des noms évoqués parmi les défenseurs ciblés. Mais à quelques semaines de l’ouverture du marché, Flick reste prudent. Son message est néanmoins limpide : si une opportunité réaliste se présente, le FC Barcelone ne s’interdira rien cet hiver.

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