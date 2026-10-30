OL : Un nouveau gros coup dur se profile au milieu !

Déjà privé de Pavel Šulc pour quatre mois, l’OL pourrait perdre un autre milieu de terrain sur la durée. Touché par une pubalgie, Tyler Morton doit consulter un spécialiste et une opération n’est plus écartée.

Morton diminué par une pubalgie

L’inquiétude grandit autour de Tyler Morton. Le milieu de terrain anglais souffre d’une pubalgie qui pèse désormais sur ses performances avec l’OL. Lundi dernier, lors de la défaite lyonnaise contre le PSG (2-0), le joueur est apparu en souffrance et loin de son meilleur niveau.

Son état impose maintenant une réflexion plus poussée au staff médical. Selon les informations de Foot Mercato, la possibilité d’une intervention chirurgicale est sur la table. Avant de prendre une décision, l’ancien joueur de Liverpool doit toutefois rencontrer un spécialiste.

Fonseca n’écarte pas une longue absence

Présent en conférence de presse avant la réception d’Angers, programmée dimanche à 17h15, Paulo Fonseca n’a pas caché ses craintes. L’entraîneur portugais attend désormais le verdict de cette consultation pour connaître la marche à suivre.

« Notre département médical étudie la meilleure option pour Tyler. Il va consulter un spécialiste. À voir en fonction de ce rendez-vous quelle sera la meilleure solution entre une chirurgie ou la poursuite de son protocole actuel. On va voir », a expliqué le technicien lyonnais. Interrogé sur le risque d’une indisponibilité longue, Fonseca a répondu sans détour : « Oui. »

Le PSG était privé de quatre cadres face à l’OL : Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114666443711123690

Un secteur déjà fragilisé par la blessure de Šulc

Cette possible absence constituerait un nouveau coup dur pour l’entrejeu rhodanien. Pavel Šulc est déjà indisponible pour quatre mois en raison d’une blessure au ménisque. Perdre Morton sur une période importante réduirait encore les solutions de Fonseca au cœur du jeu.

Depuis son arrivée, le milieu anglais a rapidement affiché ses ambitions sous le maillot lyonnais. Il avait notamment expliqué vouloir franchir un cap avec l’OL, comme il l’avait confié en évoquant ses objectifs dans le Rhône.

Deux options étudiées par le staff médical

À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été arrêtée. La poursuite du protocole actuel permettrait d’éviter une opération, mais son efficacité doit encore être évaluée. La chirurgie pourrait offrir une solution plus radicale, avec pour conséquence une absence potentiellement plus longue à court terme.

L’OL attend donc l’avis du spécialiste avant de trancher. En attendant, la présence de Morton pour les prochaines échéances apparaît fortement compromise. Après Šulc, le club rhodanien espère éviter de voir un deuxième élément important de son milieu rejoindre durablement l’infirmerie.