OL : Fonseca refuse de céder au doute avant Angers

Battu lors de ses deux dernières sorties, l’OL doit réagir face à Angers. Malgré les absences et les difficultés offensives, Paulo Fonseca estime que son groupe n’a aucune raison de perdre confiance.

La défaite face au PSG n’a pas tout effacé

L’OL reste sur deux revers consécutifs avant de recevoir Angers. Une série amorcée à Hoffenheim, où Paulo Fonseca avait procédé à une large rotation afin de préparer la venue du PSG, alors considérée comme prioritaire. Malgré la défaite contre les Parisiens, l’entraîneur lyonnais retient la prestation livrée par son équipe.

« Nous ne sommes pas contents parce qu’on a perdu, mais nous avons eu de bonnes sensations face au Paris Saint-Germain. On sait ce qu’on a fait contre une grande équipe comme le PSG. C’est un match qui n’a pas enlevé de confiance à l’équipe », a assuré le technicien dans un entretien accordé à Olympique et Lyonnais.

Fonseca refuse donc de remettre en cause la dynamique générale de son groupe. L’OL reste à trois points de la première place, une position que le Portugais juge même difficile à imaginer au regard des problèmes rencontrés dans le secteur offensif.

Un nouveau coup dur avec le forfait de Morton

Face à Angers, l’OL devra néanmoins composer sans Tyler Morton. Présenté par son entraîneur comme un joueur « très important », le milieu anglais occupe habituellement le rôle de regista. Son absence ne doit toutefois pas modifier les intentions lyonnaises. Tanner Tessmann apparaît comme la solution naturelle pour prendre le relais.

Le milieu américain, dont l’arrivée à Lyon avait été officialisée, peut évoluer devant la défense. Fonseca indique également que d’autres options ont été testées à l’entraînement durant la semaine, sans révéler leur identité.

Les solutions offensives sont également réduites avec la grave blessure de Pavel Sulc. Touché au ménisque du genou droit, le Lyonnais doit être opéré et devrait rester éloigné des terrains pendant environ quatre mois.

Officiel : Pavel Sulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit. Il sera prochainement opéré et devrait être indisponible environ quatre mois. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2114327501841273238

Fonseca assume ses choix contre Paris

Le technicien lyonnais est aussi revenu sur ses changements tardifs face au PSG. Son premier remplacement avait été effectué après le but parisien, mais il estime que son équipe maîtrisait encore son plan à cet instant de la rencontre.

« Après le match, c’est facile de parler. Mais je dois décider dans le match. Je pensais que l’équipe était bien à ce moment-là », a-t-il expliqué. Selon lui, les profils présents sur le banc ne permettaient pas forcément de modifier facilement la stratégie préparée pour défier Paris.

Fonseca écarte ainsi l’idée que l’OL aurait perdu en raison de ses remplacements. Désormais totalement tournés vers Angers, les Gones veulent transformer les bonnes sensations entrevues contre le PSG en résultat. Malgré les deux défaites et les absences, le mot d’ordre reste inchangé : conserver la confiance et repartir de l’avant.