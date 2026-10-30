OM : Le verdict de Genesio est tombé pour Angel Gomes

Après son coup de gueule face au Havre, Bruno Genesio a expliqué pourquoi Angel Gomes n’avait pas été publiquement ciblé. L’entraîneur de l’OM assume son choix et refuse de faire du milieu anglais un bouc émissaire.

Genesio explique pourquoi il a épargné Gomes

On vous en parlait jeudi : Angel Gomes traverse une période délicate à l’OM et entend répondre sur le terrain. Présent en conférence de presse avant la réception de Toulouse ce vendredi, Bruno Genesio est revenu sur la situation de son milieu offensif anglais.

Après la rencontre face au Havre, le technicien marseillais avait poussé un coup de gueule sans citer Gomes parmi les joueurs visés. Interrogé sur cette différence de traitement, il a clarifié sa position, comme le rapporte Foot Mercato.

« La première chose, c’est que je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit après le match. Si je n’ai pas cité d’autres joueurs, c’est parce que j’avais mes raisons. Et vous pouvez les deviner en termes d’attitude », a expliqué Genesio. Une réponse qui laisse entendre que ses critiques ne reposaient pas seulement sur les performances sportives.

« On aime bien avoir des boucs émissaires »

L’entraîneur de l’OM est ensuite allé plus loin en prenant ouvertement la défense de Gomes. Malgré la baisse de régime du joueur, Genesio n’oublie pas ses prestations convaincantes du début de saison et appelle à davantage de mesure dans les jugements.

Bruno Genesio prend la défense d’Angel Gomes après son coup de gueule face au Havre : « On aime bien avoir des boucs émissaires, mais Angel a fait de bons matches. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2116170702009020883

« On aime bien avoir des boucs émissaires, mais Angel a fait de bons matches sur le début de saison, il peut avoir un creux comme tous les joueurs », a rappelé le coach olympien. Genesio ne nie donc pas les difficultés actuelles de l’Anglais, mais il refuse de réduire son début d’exercice à cette mauvaise passe.

Maupay également protégé par son entraîneur

Genesio a profité de cette mise au point pour évoquer Neal Maupay, autre élément en manque de réussite. « Neal a été énormément en échec l’année dernière et il a besoin de confiance. Je vois des choses à l’entraînement qu’il n’arrive pas à faire en match parce qu’il n’a pas la même sérénité. On travaille là-dessus. »

Le message est désormais clair avant Toulouse : les places restent à gagner sur le terrain et à l’entraînement, mais Genesio ne compte pas accabler publiquement des joueurs déjà fragilisés. Gomes conserve ainsi la confiance de son entraîneur, à charge pour lui de retrouver rapidement le niveau affiché en début de saison.