RC Lens : une décision radicale tombe pour les supporters, le derby face au LOSC impacté !

Le RC Lens a décidé de frapper un grand coup ! Après les graves incidents survenus lors du déplacement à Bruges en Ligue des champions, la direction artésienne a annoncé une sanction particulièrement lourde à l’encontre de ses propres supporters. Le parcage visiteur restera fermé vendredi pour le derby face au LOSC. Une décision forte qui intervient alors que l’UEFA a également infligé de sévères sanctions aux Sang et Or.

C’est une décision qui risque de provoquer de nombreuses réactions chez les supporters du RC Lens ! Alors que le derby du Nord face au LOSC approche à grands pas, vendredi soir au stade Pierre-Mauroy, les Sang et Or devront faire sans leur parcage visiteur.

Et cette fois, ce n’est pas une décision des autorités préfectorales, mais bien du club lensois lui-même ! Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le Racing a confirmé sa volonté de sanctionner les comportements dangereux observés lors du déplacement à Bruges (3-0), en Ligue des champions.

Une prise de position radicale qui marque une véritable rupture dans les relations entre la direction et une partie de ses supporters.

RC Lens : le club frappe fort après les incidents de Bruges !

Les événements survenus en Belgique ont visiblement été la goutte de trop pour les dirigeants lensois.

Lors de la rencontre face au Club Bruges, pas moins de 132 engins pyrotechniques ont été recensés par l’UEFA dans le parcage des supporters Sang et Or. Une utilisation massive qui ne s’est malheureusement pas limitée à une animation en tribunes.

Plusieurs projectiles ont été lancés en direction de la pelouse et d’autres supporters, notamment des personnes à mobilité réduite directement touchées. Un stadier a également été blessé par des pétards, tandis que l’arbitre avait dû interrompre temporairement la rencontre.

Des faits particulièrement graves qui ont poussé la direction lensoise à réagir publiquement.

« Une ligne rouge a été franchie », dénonce le RC Lens dans son communiqué officiel.

Le Racing précise également que le recours massif à la pyrotechnie avait fait l’objet d’une décision collective avant la rencontre, malgré les risques de sanctions déjà connus.

« Le club considère que le sens des responsabilités auquel chacun s’était engagé a été bafoué », explique la direction.

Conséquence immédiate : aucune place ne sera commercialisée dans le parcage lensois pour le derby face au LOSC, vendredi 30 octobre.

LOSC – RC Lens : un derby sans supporters lensois dans le parcage !

La sanction est particulièrement symbolique. Alors que le derby du Nord constitue l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison pour les supporters des deux clubs, le RC Lens a volontairement décidé de priver les siens de déplacement organisé.

Une mesure qui pénalisera également de nombreux supporters n’ayant participé à aucun débordement.

Mais pour la direction artésienne, la sécurité doit désormais passer avant toute autre considération.

Le club justifie cette décision par une double volonté : sanctionner les responsables des incidents de Bruges et éviter que de nouveaux débordements se produisent à Lille.

Une situation d’autant plus délicate que le Racing reste engagé dans plusieurs compétitions et ne peut se permettre de multiplier les sanctions.

Sur le plan sportif, les Lensois devront donc aborder ce choc face au LOSC sans l’appui habituel de leur parcage, alors que les Sang et Or cherchent à confirmer leur bon début de saison en Ligue 1.

RC Lens : 80 000 € d’amende et deux déplacements européens interdits !

Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les supporters lensois.

L’UEFA a également décidé de sanctionner lourdement le RC Lens après les événements de Bruges.

Le Racing a écopé d’une amende de 80 000 euros et d’une fermeture de son parcage visiteur pour les déplacements à Leipzig, le 24 novembre, et à Liverpool, le 27 janvier. Une rencontre supplémentaire de fermeture a également été prononcée avec sursis, selon le communiqué officiel du club.

Un véritable coup dur pour les supporters artésiens, qui attendaient avec impatience ces déplacements européens, notamment celui à Anfield.

Mais la direction lensoise ne compte pas s’arrêter à ces sanctions.

Le club annonce vouloir renforcer sa lutte contre les comportements dangereux, en rappelant notamment l’interdiction d’accéder au stade avec le visage dissimulé sous une cagoule.

Autre mesure forte : des plaintes nominatives seront désormais systématiquement privilégiées lorsque les circonstances permettront d’identifier les responsables, plutôt que des plaintes contre X.

Une volonté affichée de responsabiliser individuellement les auteurs des débordements, même si les sanctions collectives restent pour l’instant au cœur de l’actualité.

Le RC Lens sait que cette décision risque de susciter de l’incompréhension et de la colère chez une partie de ses fidèles. Mais le club assume ce choix, qu’il estime indispensable pour préserver son image et la sécurité de tous.

Une chose est sûre : à quelques heures du derby face au LOSC, le climat s’est sérieusement tendu entre le RC Lens et une partie de ses supporters. Et après les incidents de Bruges, la direction artésienne entend bien montrer qu’elle ne laissera désormais plus rien passer.