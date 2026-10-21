LOSC – Galatasaray : la compo d’Ancelotti est connue !

Voici les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre le LOSC et Galatasaray.

Battu par le Real Betis (2-3), puis par Arsenal (3-0) lors des deux premières journées de Ligue des Champions, le LOSC tentera de lancer sa campagne européenne à l’occasion de la réception ce mercredi (18h45) de Galatasaray. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de la rencontre, découvrez les onze de départ choisis par Davide Ancelotti et Okan Buruk.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – André, Bentaleb, Mukau – Bakwa, Haraldsson, Diaoune.

Galatasaray : Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci,, Jakobs – Torreira, Batrakov, Sara – Akgun, Osimhen, Yilmaz.