À LA UNE DU 21 OCT 2026
[19:00]PSG – OL : le verdict est déjà tombé pour le report du match !
[18:51]Juventus – Stade Rennais : le verdict est tombé pour la présence de Lepaul !
[18:30]PSG – OL : coup de théâtre, le choc reporté ?
[18:18]OM : ça bouge à la direction du club !
[18:10]OL : une bonne nouvelle est tombée pour Fonseca avant Hoffenheim et le PSG !
[17:50]OM : un nouveau verdict est tombé pour la vente du club !
[17:33]LOSC – Galatasaray : la compo d’Ancelotti est connue !
[17:20]FC Nantes : Tavares peut déjà faire une croix sur le mercato hivernal ! 
[17:00]PSG : les durées d’absence de Dembélé et Marquinhos sont connues !
[16:40]FC Barcelone : un autre coup dur pour Flick avant le Real Madrid !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC – Galatasaray : la compo d’Ancelotti est connue !

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 17:33
Davide Ancelotti (LOSC)

Voici les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre le LOSC et Galatasaray.

Battu par le Real Betis (2-3), puis par Arsenal (3-0) lors des deux premières journées de Ligue des Champions, le LOSC tentera de lancer sa campagne européenne à l’occasion de la réception ce mercredi (18h45) de Galatasaray. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de la rencontre, découvrez les onze de départ choisis par Davide Ancelotti et Okan Buruk.

Les compos officielles

LOSC : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – André, Bentaleb, Mukau – Bakwa, Haraldsson, Diaoune.

Galatasaray : Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci,, Jakobs – Torreira, Batrakov, Sara – Akgun, Osimhen, Yilmaz.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Ligue des championsLOSC
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, LOSC