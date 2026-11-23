Le LOSC pourrait recevoir un énorme cadeau avant son choc face au Bayern Munich ! Après la grave blessure d’Harry Kane, le club bavarois risque également de devoir se passer de Michael Olise mercredi soir en Ligue des Champions. L’international français, touché à la cheville, serait très incertain pour le déplacement à Lille. Une nouvelle qui pourrait considérablement changer la donne pour les Dogues !

Le LOSC peut-il profiter d’une véritable hécatombe au Bayern Munich pour réaliser un exploit européen ? Battus samedi par l’Olympique Lyonnais (0-1), les hommes de Bruno Genesio s’apprêtent à recevoir l’ogre bavarois mercredi soir à la Decathlon Arena, dans le cadre de la Ligue des Champions. Une affiche particulièrement prestigieuse qui pourrait finalement se disputer sans deux des principales armes offensives allemandes.

Car après Harry Kane, victime d’une grave blessure à la cheville, c’est désormais Michael Olise qui pourrait manquer à l’appel ! Selon les informations de Bild et de L’Équipe, relayées par Le Petit Lillois, l’international français de 24 ans se dirige lui aussi vers un forfait. Une perspective qui aurait de quoi redonner le sourire aux supporters lillois après la déception du week-end.

Après Kane, Olise pourrait manquer le choc face au LOSC !

Tout est parti de la rencontre disputée vendredi soir entre le Bayern Munich et Cologne (1-1). Touché à la cheville gauche, Michael Olise avait été contraint de quitter ses partenaires à la mi-temps. Et les premières nouvelles concernant son état physique n’ont rien de rassurant.

Victime d’une contusion, l’ancien joueur de Crystal Palace se déplace depuis plusieurs jours avec des béquilles et une botte orthopédique. Dimanche, il n’avait toujours pas abandonné ces protections, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur sa capacité à tenir sa place mercredi.

Selon la presse allemande et française, son absence apparaît désormais comme le scénario le plus probable. Une décision définitive reste néanmoins attendue, le Bayern ne souhaitant prendre aucun risque avec son joueur.

Pour les Lillois, ce serait évidemment une excellente nouvelle. Capable de faire des différences grâce à sa vitesse, sa technique et sa qualité de passe, Olise représente l’un des principaux dangers offensifs du champion d’Allemagne. Son éventuel forfait priverait Vincent Kompany d’une arme redoutable pour déstabiliser la défense nordiste.

Une véritable hécatombe au Bayern, Lille peut rêver !

Et les problèmes ne s’arrêtent pas là pour le géant bavarois. Harry Kane, lui aussi blessé vendredi face à Cologne, souffre d’une grave atteinte ligamentaire à la cheville gauche. L’attaquant anglais, véritable référence du secteur offensif munichois, sera absent plusieurs mois. Un premier coup dur considérable auquel pourrait donc s’ajouter celui d’Olise.

Le Bayern Munich doit également composer avec plusieurs autres absences importantes. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Manuel Neuer et Ismaël Saibari figurent notamment parmi les joueurs indisponibles. Une accumulation de blessures qui oblige Vincent Kompany à revoir ses plans avant son déplacement dans le Nord.

De quoi forcément nourrir les espoirs du LOSC ! Même diminué, le Bayern conserve un effectif extrêmement compétitif et reste un adversaire redoutable. Mais l’absence potentielle de deux stars offensives change considérablement les perspectives de cette confrontation.

Pour Bruno Genesio et ses joueurs, l’occasion est belle de rebondir après leur revers contre l’OL et d’offrir une grande soirée européenne aux supporters du Stade Pierre-Mauroy.

D’autant que les Lillois ont un vieux souvenir à effacer : lors de leur précédente réception du Bayern, le 23 octobre 2012, ils s’étaient inclinés (0-1) en phase de groupes de Ligue des Champions.

Quatorze ans plus tard, le LOSC pourrait donc retrouver les Bavarois dans des circonstances bien différentes. Avec Kane déjà sur le flanc et Olise tout proche de le rejoindre à l’infirmerie, les Dogues ont peut-être une occasion en or de faire tomber le géant allemand !