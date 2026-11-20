Et si l’OM réalisait l’un des plus gros coups du prochain mercato estival sans débourser la moindre indemnité de transfert ? Alors que Grégory Lorenzi prépare déjà les contours du futur effectif marseillais, une opportunité particulièrement séduisante pourrait se présenter : Ethan Mbappé ! À seulement 19 ans, le petit frère de Kylian arrive en fin de contrat avec le LOSC en juin 2027. Et un détail pourrait faire toute la différence pour Marseille : Bruno Genesio connaît parfaitement le jeune talent lillois !

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes que l’OM pourrait déjà avoir les yeux tournés vers l’été prochain. Depuis son arrivée à Marseille, Grégory Lorenzi doit composer avec des contraintes financières qui l’obligent à se montrer particulièrement malin sur le marché des transferts. Dans ce contexte, les joueurs arrivant en fin de contrat représentent forcément des opportunités à surveiller.

Et justement, Foot Mercato a dressé ce jeudi une liste de quinze joueurs de Ligue 1 susceptibles d’être libres en juin prochain. Parmi eux, un nom attire tout particulièrement l’attention : Ethan Mbappé. Arrivé au LOSC en 2024 en provenance du PSG, le milieu offensif de 19 ans n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Dogues.

Une situation qui pourrait donner des idées à plusieurs clubs français, dont l’OM, même si aucune discussion entre Marseille et l’entourage du joueur n’a été révélée à ce stade.

Genesio connaît parfaitement Ethan Mbappé !

Et c’est précisément là que la piste devient particulièrement intéressante pour le club phocéen. Car Bruno Genesio connaît déjà très bien Ethan Mbappé pour l’avoir entraîné au LOSC.

Lors de son passage à Lille, l’actuel entraîneur marseillais avait pu découvrir les qualités du jeune gaucher, capable d’évoluer dans l’entrejeu mais également sur les côtés. Malgré une progression freinée par plusieurs pépins physiques, Mbappé avait bénéficié de la confiance du technicien français, qui n’avait pas hésité à le titulariser lors d’un rendez-vous prestigieux de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

Une expérience commune qui pourrait constituer un sérieux argument si l’OM décidait de se positionner sur ce dossier. D’autant que le profil du joueur correspondrait à une stratégie de recrutement tournée vers des éléments jeunes, prometteurs et disposant encore d’une importante marge de progression.

À 19 ans, Ethan Mbappé reste un joueur en pleine construction, mais ses qualités techniques, sa polyvalence et sa capacité à faire des différences pourraient séduire le staff marseillais.

Un énorme coup à 0 € dès janvier pour Lorenzi ?

Mais le plus intéressant concerne évidemment la situation contractuelle du jeune Lillois. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Ethan Mbappé pourra, à partir du 1er janvier prochain, négocier librement avec d’autres clubs en vue d’une arrivée à l’été 2027.

Autrement dit, l’OM pourrait théoriquement préparer une arrivée sans indemnité de transfert, une perspective particulièrement séduisante pour Grégory Lorenzi.

Attention toutefois, le LOSC n’a absolument pas abandonné l’idée de conserver son jeune talent. Interrogé récemment sur ce dossier, Olivier Létang s’est montré particulièrement confiant quant à une issue favorable.

« Je suis très optimiste », a notamment déclaré le président lillois, confirmant que des discussions étaient toujours en cours avec l’entourage du joueur pour prolonger son aventure dans le Nord.

Mais tant qu’aucun accord n’est signé, la porte reste ouverte à la concurrence. Et avec Bruno Genesio sur son banc, l’OM disposerait d’un argument non négligeable pour tenter de convaincre Ethan Mbappé de rejoindre le Vélodrome.

Reste désormais à savoir si Grégory Lorenzi souhaitera transformer cette opportunité en véritable offensive sur le marché des transferts. Car récupérer gratuitement un joueur de 19 ans au potentiel aussi intéressant, déjà connu et apprécié de son entraîneur, aurait tout du joli coup pour l’OM. Et avec un nom aussi prestigieux que Mbappé, l’opération ne manquerait pas de faire énormément de bruit sur la Canebière !