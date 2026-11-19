Emerson Palmieri opéré et absent plusieurs semaines, l’OM compte plusieurs options pour le remplacer dans le couloir gauche de la défense marseillaise.

L’absence d’Emerson Palmieri redistribue quelques cartes à l’OM. Alors que le staff marseillais doit composer sans son latéral gauche titulaire, plusieurs solutions sont à l’étude pour assurer l’intérim.

Alexi Koum pourrait avoir sa chance à l’OM

Dans cette situation, Ulisses Garcia apparaît comme le candidat le mieux placé. Apprécié pour son sérieux et reconnu au sein du vestiaire comme par le staff olympien, le Suisse possède une longueur d’avance pour récupérer une place dans le onze de l’OM. Mais une autre piste pourrait être explorée.

En effet, Alexi Koum pourrait lui aussi profiter de cette opportunité. Le jeune défenseur a marqué des points lors de la préparation estivale et son profil pourrait intéresser le staff marseillais pour renforcer le couloir gauche. Une possibilité évoquée par L’Équipe dans son édition du jour et confirmée par Yacine Youssfi, de FC Marseille.

Le calendrier chargé de l’OM pour saisir l’opportunité ?

« Avec la blessure de Emerson, Alexi Koum aura une vraie chance de se montrer à l’OM. Même si Ulisses Garcia part avec une longueur d’avance, il pourra prétendre à avoir du temps du jeu, au vu du calendrier très chargé. À lui de saisir sa chance et de montrer son potentiel », explique-t-il sur X. Avec les nombreuses échéances qui attendent l’OM, les occasions de se montrer ne devraient pas manquer.

Même si Garcia reste le favori pour assurer le remplacement d’Emerson, Koum pourrait bénéficier d’un temps de jeu intéressant. Pour le jeune défenseur, cette période représente une véritable opportunité de franchir un cap et de convaincre Genesio de lui accorder davantage de responsabilités. Reste désormais à savoir s’il saura profiter de cette ouverture pour bousculer la hiérarchie marseillaise.