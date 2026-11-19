L’OM a une feuille de route idéale en vue du prochain mercato hivernal.

L’hiver s’annonce animé à l’OM. Alors que la direction marseillaise doit composer avec des contraintes financières et les exigences de la DNCG, le chantier du mercato ne concernera pas uniquement les arrivées.

Kondogbia, Gomes et Maupay poussés vers la sortie

Pour dégager des marges de manœuvre, Marseille cherche également à trouver des solutions pour plusieurs éléments de son effectif. Selon RMC Sport, trois joueurs figureraient ainsi sur la liste des départs espérés par le club : Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay. Trois situations différentes, mais un objectif commun : réduire les charges et permettre à l’OM de retrouver davantage de flexibilité sur le marché des transferts. Le premier dossier concerne Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain, dont la situation sportive et contractuelle pèse dans la réflexion marseillaise, pourrait être invité à trouver une nouvelle destination. L’OM souhaite alléger son entrejeu et récupérer de la marge salariale pour préparer la suite de son projet.

Angel Gomes est également concerné. Arrivé avec des attentes importantes, l’ancien joueur de Lille pourrait ne pas s’inscrire dans les priorités du staff pour la deuxième partie de saison. Son départ permettrait à Marseille de réorganiser son secteur offensif et de libérer une place dans l’effectif. Enfin, Neal Maupay figure lui aussi parmi les joueurs susceptibles de partir. L’attaquant ne semble plus représenter une priorité dans la construction du groupe et son départ pourrait offrir une solution supplémentaire à la direction pour réduire la masse salariale. Reste désormais à trouver des clubs intéressés et, surtout, des accords économiquement acceptables. Car souhaiter des départs est une chose, parvenir à concrétiser trois opérations dès janvier en est une autre.

Genesio bloque pour Pierre-Emile Højbjerg à l’OM !

Mais le véritable coup de théâtre concerne Pierre-Emile Højbjerg. Alors que son nom pourrait naturellement circuler sur le marché des transferts en raison de son statut et de sa valeur, Bruno Genesio ne souhaiterait absolument pas le voir partir cet hiver. L’entraîneur de l’OM estime que l’équilibre récemment trouvé au milieu de terrain est notamment lié au retour du Danois. Son expérience, son volume de jeu et sa capacité à organiser l’entrejeu constituent des éléments importants dans le fonctionnement collectif de l’équipe. Pour Genesio, perdre Højbjerg en pleine saison représenterait donc un risque sportif majeur.

Le technicien privilégierait la stabilité dans un secteur où les automatismes commencent enfin à se mettre en place. Ce positionnement est particulièrement révélateur des intentions du staff : Marseille veut dégraisser, mais pas à n’importe quel prix. Les départs envisagés doivent permettre d’assainir l’effectif sans sacrifier les joueurs considérés comme indispensables à l’équilibre de l’équipe. En parallèle, un lissage du salaire de Pierre-Emile Højbjerg serait actuellement en négociation. Une piste qui permettrait de concilier les impératifs économiques de l’OM avec la volonté sportive de conserver le milieu danois. Le dossier est donc loin d’être anodin.