Pronostic RC Lens – OM (08/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du choc de la 10e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le choc de cette 10e journée de Ligue 1 ! Le RC Lens, neuvième au classement, et l’Olympique de Marseille, sixième, s’affrontent ce dimanche (20h45) au stade Bollaert-Delelis. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques diamétralement opposées, puisque les Sang et Or restent sur la plus lourde défaite de leur histoire en Coupe d’Europe face à Côme, tandis que les Marseillais sont allés s’imposer jeudi sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1) en Ligue Europa.

Ligue 1 – RC Lens vs OM

Dimanche 8 novembre 2026 · 15h · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : se relever après l’humiliation européenne

Le RC Lens aborde cette rencontre dans un contexte particulièrement délicat. Neuvièmes de Ligue 1 après neuf journées, les Sang et Or doivent surtout digérer leur lourde défaite face à Côme en Ligue des Champions. Un revers historique qui a mis en évidence les difficultés rencontrées par les Artésiens et qui pourrait laisser des traces sur le plan psychologique. Face à l’Olympique de Marseille, les Lensois auront donc l’occasion de montrer leur capacité à réagir devant leur public.

Cette réception de l’OM représente un rendez-vous important dans la saison des Sang et Or. Alors qu’ils espéraient jouer les premiers rôles en championnat, les Lensois accusent déjà un certain retard sur les équipes de tête. Une victoire face aux Marseillais leur permettrait de se rapprocher des places européennes, mais également de retrouver de la confiance avant la trêve internationale de novembre.

Sur le plan défensif, le RC Lens devra impérativement afficher un visage plus rassurant. Les difficultés rencontrées face à Côme ont notamment mis en lumière des problèmes dans la gestion des espaces et des transitions adverses. Contre une équipe marseillaise capable d’accélérer rapidement dans les derniers mètres, les défenseurs lensois devront faire preuve de davantage de concentration et de rigueur.

Le soutien du public pourrait toutefois jouer un rôle déterminant. Dans un stade Bollaert-Delelis qui devrait afficher une belle affluence pour ce choc, les Sang et Or pourront compter sur une atmosphère particulière. Les Lensois devront essayer de transformer la frustration de leur défaite européenne en énergie positive, sans tomber dans le piège d’un engagement excessif qui pourrait profiter à leurs adversaires.

Offensivement, Lens possède les moyens de poser des problèmes à l’OM. Les Artésiens devront notamment chercher à utiliser la largeur du terrain et à multiplier les projections vers la surface adverse. Face à une formation marseillaise qui sort d’un déplacement européen exigeant, l’intensité pourrait représenter une arme intéressante pour faire la différence.

Mais le principal défi des Sang et Or sera peut-être mental. Après une humiliation en Coupe d’Europe, la tentation pourrait être grande de vouloir immédiatement se racheter en prenant trop de risques. Les Lensois devront au contraire conserver une certaine maîtrise et éviter de laisser des espaces à des Marseillais qui pourraient profiter de la moindre erreur.

Olympique de Marseille : confirmer après le succès à Leverkusen

De son côté, l’Olympique de Marseille se déplace à Lens avec une confiance retrouvée. Sixièmes de Ligue 1, les Phocéens restent sur une victoire précieuse sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0) en Ligue Europa. Un succès européen qui pourrait servir de déclic et permettre aux Marseillais d’aborder ce choc avec davantage de sérénité.

Cette rencontre constitue une belle occasion pour l’OM de se rapprocher des premières places. Après neuf journées, les Olympiens occupent une position qui ne correspond pas totalement à leurs ambitions. Un succès à Bollaert leur permettrait de prendre trois points importants face à un concurrent direct et d’envoyer un signal positif aux autres prétendants aux places européennes.

Les Marseillais devront néanmoins se méfier de la réaction lensoise. Battus lourdement en Ligue des Champions, les Sang et Or devraient afficher un état d’esprit revanchard devant leurs supporters. L’OM devra donc se montrer particulièrement attentif dès les premières minutes, sous peine de subir une forte pression dans une enceinte où il n’est jamais simple de s’imposer.

Sur le plan tactique, Marseille pourrait chercher à exploiter les espaces laissés par les Lensois. Si les joueurs artésiens décident de presser haut pour imposer leur rythme, les Phocéens pourraient disposer de situations intéressantes en contre-attaque. Leur capacité à ressortir proprement le ballon et à accélérer dans les couloirs pourrait constituer l’une des clés de cette rencontre.

La gestion de la fatigue sera également un élément important. Après leur déplacement en Allemagne jeudi, les Marseillais disposent de peu de temps pour récupérer avant ce nouveau rendez-vous. L’enchaînement des rencontres pourrait pousser le staff olympien à effectuer quelques ajustements, notamment dans les secteurs où les efforts physiques ont été les plus importants.

Enfin, Marseille devra faire preuve de réalisme devant le but. Dans une rencontre qui pourrait se jouer sur des détails, les occasions franches risquent d’être précieuses. Les Olympiens devront notamment chercher à profiter des éventuelles erreurs défensives lensoises, tout en évitant de se découvrir face à une équipe capable de se montrer dangereuse devant son public.

Les confrontations entre les deux équipes

Les rencontres entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille ont régulièrement donné lieu à des oppositions intenses ces dernières saisons. Entre deux clubs populaires qui peuvent compter sur des supporters particulièrement passionnés, les confrontations à Bollaert-Delelis possèdent souvent une atmosphère particulière.

Sur le terrain, ces affiches se caractérisent généralement par un engagement important et une bataille disputée au milieu de terrain. Les deux équipes cherchent à imposer leur rythme, ce qui peut provoquer de nombreuses situations de transition et rendre les rencontres difficiles à maîtriser.

Cette nouvelle opposition présente un intérêt supplémentaire en raison du contexte sportif. Lens doit effacer une lourde défaite européenne, tandis que Marseille souhaite confirmer son succès à Leverkusen. Deux objectifs différents qui pourraient pousser les deux formations à rechercher la victoire plutôt qu’à se contenter d’un partage des points.

Les compositions probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Hazard, Sotoca.

Absents : Nawrocki, Sima, Ganiou, Édouard (blessés).

Incertain : Ivanovic (coup).

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Nnadi, Hojbjerg – Harit, Abdelli, Paixao – Gouiri.

Absent : Cornelius (blessé).

Incertain : Harit, Emerson (blessés).

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : L’ancien Marseillais sera forcément l’un des joueurs les plus attendus de cette rencontre. Face à son ancien club, Florian Thauvin pourrait avoir un rôle déterminant dans la réaction des Sang et Or après leur lourde défaite européenne. Très influent dans l’animation offensive lensoise, l’international français possède les qualités techniques nécessaires pour faire la différence dans les petits espaces. Sa capacité à éliminer, à trouver des passes décisives et à tenter sa chance à distance pourrait notamment poser des problèmes à la défense marseillaise. Avec trois contributions décisives lors de ses deux dernières rencontres de championnat à Bollaert, Thauvin pourrait une nouvelle fois se montrer décisif devant son public. Sports Mole

Amine Gouiri (OM) : L’attaquant marseillais arrive à Lens avec une confiance retrouvée. Buteur face à Toulouse en championnat puis auteur du but de la victoire jeudi sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Amine Gouiri traverse une période intéressante sur le plan offensif. Sa mobilité, sa qualité technique et sa capacité à décrocher pour participer au jeu pourraient représenter de sérieux atouts face à une défense lensoise fragilisée. Dans une rencontre qui pourrait offrir des espaces aux attaquants marseillais, l’international algérien aura l’occasion de poursuivre sa série et de confirmer son importance dans le dispositif olympien. Sports Mole

Notre pronostic pour RC Lens – OM

Ce choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille oppose deux formations séparées par seulement deux points au classement. Neuvièmes avec 13 unités, les Sang et Or souhaitent retrouver la première partie de tableau, tandis que les Phocéens, sixièmes avec 15 points, espèrent poursuivre leur remontée vers les places européennes. L’enjeu comptable devrait donc être particulièrement important pour les deux équipes. But! Football Club

Le RC Lens traverse une semaine particulièrement compliquée. Après leur défaite dans le derby du Nord face au LOSC (1-0), les Artésiens ont subi une véritable humiliation mercredi en Ligue des Champions, en s’inclinant 9-1 contre Côme. Un revers historique qui pourrait laisser des traces dans les têtes des joueurs, alors que les hommes de Yannick Cahuzac doivent rapidement se remobiliser pour affronter un autre adversaire de taille.

Les résultats lensois en championnat restent néanmoins encourageants. Avant leur défaite à Lille, les Sang et Or avaient enchaîné trois victoires consécutives face à l’Olympique Lyonnais (2-1), Troyes (3-1) et le Paris FC (2-1). Une série qui démontre leur capacité à rivaliser avec plusieurs équipes ambitieuses de Ligue 1, malgré leurs difficultés sur la scène européenne.

L’avantage du terrain pourrait également peser dans la balance. Les Lensois ont remporté trois de leurs quatre dernières réceptions de l’OM en championnat, dont celle de la saison passée (2-1). Un historique récent qui pourrait leur donner des raisons d’espérer, même si le contexte actuel semble nettement moins favorable. Sports Mole

De son côté, l’Olympique de Marseille aborde cette rencontre dans une dynamique bien plus positive. Les hommes de Bruno Genesio restent sur quatre victoires consécutives en Ligue 1, dont la dernière face à Toulouse (2-0). Ils ont également décroché un succès précieux jeudi sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0), confirmant leur regain de forme depuis plusieurs semaines.

L’efficacité offensive constitue l’un des principaux arguments marseillais. Avec 20 buts inscrits en neuf journées, l’OM possède l’une des meilleures attaques du championnat. Les Olympiens ont notamment marqué sept buts lors de leurs deux derniers déplacements en Ligue 1, contre Angers (5-2) et Troyes (2-0). Une statistique qui pourrait inquiéter une défense lensoise particulièrement éprouvée par sa dernière sortie européenne. But! Football Club+1

Amine Gouiri pourrait notamment représenter un danger important pour les Sang et Or. Buteur lors des deux dernières rencontres de l’OM, l’international algérien semble avoir retrouvé son efficacité devant le but. Avec des joueurs comme Igor Paixão et Amine Harit pour l’accompagner offensivement, Marseille possède plusieurs solutions pour déstabiliser le bloc artésien.

Les absences pourraient également jouer un rôle important dans cette rencontre. Le RC Lens doit notamment composer avec plusieurs indisponibilités défensives, tandis que l’OM pourrait être privé de certains éléments dans son arrière-garde. La capacité des deux entraîneurs à trouver les bons ajustements sera donc déterminante.

Il faudra aussi prendre en compte la fatigue accumulée en Coupe d’Europe. Si les Lensois ont disputé leur rencontre mercredi, les Marseillais ont joué jeudi en Allemagne et disposent d’une journée de récupération supplémentaire en moins. Cet élément pourrait avoir une influence sur l’intensité du match, particulièrement en seconde période.

Enfin, l’aspect psychologique pourrait faire la différence. Lens aura certainement à cœur de montrer un tout autre visage devant son public après sa débâcle contre Côme. Mais Marseille pourrait profiter des doutes adverses pour prendre rapidement l’ascendant. Les premières minutes seront donc particulièrement importantes pour déterminer la physionomie de cette affiche.

Au regard des dynamiques respectives, l’OM semble disposer d’un avantage sur le plan de la confiance et de l’efficacité offensive. Toutefois, la capacité de réaction des Lensois et l’atmosphère de Bollaert pourraient rendre cette rencontre plus disputée que ne le laissent penser les derniers résultats.

Les cotes de RC Lens – OM

Résultat Cote Victoire du RC Lens 2,15 Match nul 3,60 Victoire de l’OM 2,97

Notre pronostic : match nul entre le RC Lens et l’OM, côté à 3,60

Malgré des dynamiques opposées, le RC Lens et l’Olympique de Marseille pourraient se neutraliser dans ce choc de la 10e journée de Ligue 1. Revigorés par leur succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1) en Ligue Europa, les Marseillais semblent avoir les armes pour mettre en difficulté les Sang et Or. Mais devant leur public de Bollaert-Delelis, les Lensois auront à cœur de réagir après leur lourde défaite face à Côme en Ligue des Champions. Nous misons donc sur un match nul (1-1), au terme d’une rencontre disputée où les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets.

Notre score : RC Lens 1-1 OM.