OM : Genesio explique pourquoi il a réintégré Abdallah

Bruno Genesio est revenu sur les raisons de la réintégration de Keyliane Abdallah dans le groupe professionnel de l’OM.

Comme révélé ce mardi par La Provence, Keyliane Abdallah a fait son retour dans le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille, après en avoir été écarté par Bruno Genesio. Une décision qui marque un nouveau tournant pour le jeune ailier droit marseillais, désormais de nouveau à la disposition de son entraîneur. Présent ce mercredi soir en conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce jeudi (21h), en Ligue Europa, le technicien olympien est revenu sur les raisons de cette réintégration.

Genesio a eu une discussion avec Abdallah lundi

Interrogé sur la situation de Keyliane Abdallah, Bruno Genesio a confirmé avoir échangé avec son jeune joueur en début de semaine afin de clarifier ses attentes. « À partir du moment où il est dans le groupe, il peut jouer. On a eu une très bonne discussion lundi, il sait bien ce qu’on attend de lui et que ce n’est pas une punition. Je suis là pour les faire progresser », a expliqué l’entraîneur de l’OM. Une mise au point qui témoigne de la volonté du technicien marseillais d’accompagner la progression de son joueur plutôt que de le sanctionner.

Avec cette réintégration, Keyliane Abdallah retrouve donc une place dans les plans de Bruno Genesio et peut de nouveau prétendre à du temps de jeu avec l’équipe première. Le coach olympien a d’ailleurs clairement ouvert la porte à une éventuelle utilisation du jeune ailier droit, sans toutefois garantir sa présence sur le terrain dès le prochain match. Reste désormais à savoir si Abdallah saura profiter de cette nouvelle opportunité pour convaincre son entraîneur et gagner progressivement sa place dans la rotation offensive de l’OM.