ASSE : la sanction est tombée contre les Magic Fans, elle est lourde !

Les Magic Fans sont fixés sur leur sanction après leur craquage lors d’ASSE – FC Nantes (1-0).

Mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Étienne et ses supporters ! Lors de la victoire des Verts face au FC Nantes (1-0), le 24 octobre dernier, les Magic Fans avaient célébré leur 35e anniversaire en organisant un important spectacle pyrotechnique en fin de rencontre, avec de nombreux fumigènes et des feux d’artifice. Un craquage spectaculaire qui faisait toutefois planer la menace d’une nouvelle sanction disciplinaire sur le club forézien. Et les craintes des supporters stéphanois se sont finalement confirmées ce mercredi soir.

Trois matchs de fermeture pour le Kop Nord de Geoffroy-Guichard !

Réunie ce mercredi pour examiner les incidents survenus lors de la rencontre face au FC Nantes, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de frapper fort. L’ASSE a écopé de trois matchs ferme de fermeture partielle de la tribune Charles-Paret du stade Geoffroy-Guichard, où sont installés les Magic Fans. Une lourde sanction pour le club stéphanois, qui sera donc privé d’une partie de son Kop Nord lors de ses trois prochaines rencontres à domicile.

Cette sanction prenant effet immédiatement, le Kop Nord sera donc partiellement fermé dès ce samedi (20h), à l’occasion de la réception du Stade Lavallois, comptant pour la 12e journée de Ligue 2. Un véritable coup dur pour les hommes d’Ian Cathro, qui espéraient pouvoir compter sur le soutien de tous leurs supporters pour se relancer après leur lourde défaite à Guingamp (3-0). Les Verts devront donc composer avec une ambiance amputée d’une partie de leur public pour ce rendez-vous important dans la course à la remontée en Ligue 1. Une mauvaise nouvelle qui concernera également les deux rencontres suivantes à domicile, puisque la sanction s’étend sur trois matchs ferme.