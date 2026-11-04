ASSE Mercato : un premier verdict est tombé pour Cameron Archer !

Les supporters de l’ASSE se montrent plutôt sceptiques quant à une éventuelle arrivée de Cameron Archer chez les Verts l’été prochain.

L’AS Saint-Étienne aurait déjà identifié une piste offensive particulièrement séduisante pour le prochain mercato estival. Selon les informations de Livefoot, les dirigeants stéphanois s’intéresseraient à Cameron Archer en vue de la saison prochaine, à condition que les Verts retrouvent la Ligue 1 à l’issue de cet exercice. Prêté cette saison à l’AJ Auxerre par Southampton, l’attaquant anglais de 24 ans réalise un excellent début de saison dans l’élite, avec déjà six buts inscrits en seulement sept rencontres disputées. Des performances qui ne passent pas inaperçues et qui pourraient faire de lui une cible de choix pour Kilmer Sports Ventures.

Les supporters de l’ASSE sceptiques pour Cameron Archer !

Mais malgré les belles performances de Cameron Archer sous les couleurs auxerroises, les supporters de l’ASSE semblent plutôt pessimistes quant à une éventuelle arrivée de l’Anglais dans le Forez. Dans un sondage réalisé sur le compte X de But! ASSE, à la question « Cameron Archer à l’ASSE la saison prochaine en cas de remontée en Ligue 1, vous y croyez ? », 56,1 % des votants ont répondu « non », contre 43,9 % de « oui ». Une majorité des participants ne croit donc pas à la concrétisation de cette piste, même en cas de retour des Verts parmi l’élite. Le résultat reste toutefois relativement partagé, avec près de 44 % des votants qui imaginent une arrivée de l’attaquant anglais à Saint-Étienne. De quoi montrer que cette piste suscite de l’intérêt, même si sa faisabilité interroge une partie des supporters stéphanois.

Il faut dire que le recrutement de Cameron Archer pourrait représenter un investissement conséquent pour l’ASSE. Actuellement estimée à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’ancien attaquant d’Aston Villa pourrait encore grimper d’ici la fin de la saison s’il poursuit sur sa lancée avec l’AJ Auxerre. Ses performances pourraient également attirer l’attention d’autres clubs, compliquant davantage la tâche des dirigeants stéphanois. En cas de remontée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures pourrait donc devoir consentir un effort financier important pour espérer attirer l’international espoir anglais dans le Forez.