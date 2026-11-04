Stade Rennais – Olympiakos : la compo de Haise est tombée avec une grosse surprise !

Voici les compositions officielles du match de Ligue Europa entre le Stade Rennais et l’Olympiakos.

Le Stade Rennais affronte ce mercredi (16h30) l’Olympiakos, à l’occasion de la quatrième journée de phase de ligue de la Ligue Europa.

Première titularisation pour Gonçalo Oliveira avec Rennes !

Pour cette rencontre, l’entraîneur du SRFC, Franck Haise, a réservé une surprise dans son onze de départ en titularisant Gonçalo Oliveira en défense centrale à la place d’Abdelhamid Aït Boudlal, blessé et absent pour ce match. Le défenseur central portugais disputera ainsi ses premières minutes sous le maillot rennais.

Les compos officielles

Stade Rennais : Samba – Oliveira, Cresswell, Rouault – Reynolds, Szymanski, Camara, Thomasson, Nagida – Dia, Al Tamari.

Olympiakos : Ortega – Saliakas, Retsos, David Carmo, Onyemaechi – Hezze, Puerta – Bailey, Gustavo Sa, Fortounis – Gonzalez.