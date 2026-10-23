Battu à Sturm Graz au terme d’une prestation indigne de la Ligue Europa (0-1), Bruno Genesio sait déjà qui mettre sur le banc lors du prochain match de l’OM.

Une fois de plus, l’OM n’a pas réussi à répondre aux attentes en Ligue Europa. En difficulté dans le jeu face à Sturm Graz (0-1), les Marseillais ont livré une prestation décevante, qui relance les interrogations sur certains choix et sur le rendement individuel de plusieurs éléments de l’effectif.

Gomes et Maupay remplacés dès la pause

Angel Gomes et Neal Maupay ont particulièrement cristallisé les critiques. Les deux joueurs de l’OM ont été remplacés à la mi-temps de la rencontre perdue contre Sturm Graz, signe des difficultés rencontrées par l’équipe lors de cette première période. Le journaliste marseillais Nordine Ali Saïd s’est montré sévère à leur égard, estimant qu’une mise à l’écart temporaire pourrait être envisagée jusqu’à la trêve. « Sans être définitif et sans créer de drama, je laisserai Gomes et Maupay à disposition de Romain Ferrier les week-ends jusqu’à la trêve. Je crois qu’il n’y a plus rien à gratter en ce moment », a-t-il déclaré.

Cette prise de position traduit le niveau de frustration provoqué par la prestation des deux joueurs. Elle reste toutefois un avis extérieur : rien ne permet d’affirmer, à ce stade, que le staff marseillais a décidé de les écarter des prochaines rencontres. Angel Gomes et Neal Maupay ne sont pas les seuls à avoir été critiqués après cette soirée européenne. Dans son édition du jour, L’Équipe pointe également les difficultés de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, estimant qu’il a « coulé » dans cette rencontre.

Kondogbia également dans le viseur à l’OM ?

Le milieu marseillais n’a pas réussi à empêcher Sturm Graz de prendre le dessus dans l’entrejeu. Ses difficultés ont contribué à renforcer l’impression d’impuissance laissée par l’OM, incapable de trouver les solutions nécessaires pour inverser la tendance. Ces critiques mettent en lumière les problèmes rencontrés par Marseille dans plusieurs secteurs du jeu. Elles soulignent aussi la nécessité pour les joueurs concernés de réagir rapidement afin de regagner la confiance des observateurs et du staff.

Cette défaite européenne constitue un coup d’arrêt pour les Marseillais, qui doivent désormais se remobiliser pour la suite de leur saison. La question sera notamment de savoir si les difficultés individuelles observées à Graz auront des conséquences sur les prochains choix de l’entraîneur. Pour Angel Gomes, Neal Maupay et Geoffrey Kondogbia, l’enjeu sera de répondre sur le terrain. Mais la décision de modifier la hiérarchie ou de réduire leur temps de jeu appartient au staff de l’OM. Le prochain match contre Le Havre donnera de premiers éléments de réponse.