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FRANCE

OM : critiqué après Sturm Graz, Genesio sort du silence et assume tout !

Par William Tertrin - 23 Oct 2026, 08:40
Bruno Genesio (OM)

Critiqué pour sa composition de départ face à Sturm Graz, Bruno Genesio a défendu ses choix et assumé ses décisions, sans exprimer le moindre regret.

Les choix de Bruno Genesio n’ont pas fait l’unanimité chez les supporters de l’OM. La composition de départ alignée face à Sturm Graz, en Ligue Europa, a notamment suscité des critiques, alors que le club phocéen avait besoin de points pour relancer sa campagne européenne.

Après la défaite (1-0), l’entraîneur marseillais a tenu à justifier ses décisions : « Si vous regardez ce que je faisais dans mes précédents clubs, y compris en Ligue des champions, il y avait très souvent quatre ou cinq changements d’une équipe à l’autre. On ne peut pas enchaîner des matches tous les trois jours. Il y a aussi des joueurs qui reviennent de blessure, d’autres qui ont des douleurs et ne peuvent pas jouer 90 minutes. Les jeunes ont aussi besoin de temps de jeu, car on en aura besoin à l’avenir et, sans expérience, ce sera plus compliqué. Je suis content de leur match, à tous les trois qui ont débuté, même s’il y a eu des manques. Leur attitude était bonne. »

Des choix qui devront convaincre les supporters de l’OM

Cette prise de parole devrait alimenter les discussions autour des décisions de Bruno Genesio. Si l’entraîneur revendique sa liberté de choix, les supporters marseillais attendent surtout des résultats et des performances à la hauteur des ambitions du club.

Le message du coach est néanmoins sans ambiguïté : il entend gérer son effectif selon ses propres critères et ne compte pas renier ses décisions sous la pression des critiques. Reste désormais à savoir si les prochaines performances de l’OM permettront de faire retomber les tensions autour de ses compositions.

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