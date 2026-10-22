Sturm Graz – OM (1-0) : nouvelle défaite pour les Marseillais, les tops et flops

Battu 1-0 par le Sturm Graz en Ligue Europa, l’OM a livré une prestation décevante, marquée par des erreurs techniques, un manque d’efficacité offensive et une réaction trop tardive.

L’OM s’enfonce en Ligue Europa. Ce jeudi, les Marseillais se sont inclinés sur la pelouse du Sturm Graz (1-0), lors de la troisième journée de la compétition. Punis dès la 12e minute par Oumar Diakité, après une relance axiale manquée, les Olympiens n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

Malgré une possession largement en leur faveur en seconde période, les hommes de Bruno Genesio ont manqué de précision et d’inspiration. Voici les tops et les flops marseillais de cette 3e défaite en autant de matchs de C3.

Les tops marseillais

Jeffrey de Lange : le seul à la hauteur. Le gardien marseillais a évité une défaite plus lourde en multipliant les interventions décisives (4 arrêts). À la 31e minute, il a notamment repoussé une reprise de Hödl à bout portant, avant de s’interposer une nouvelle fois devant Beganovic à l’heure de jeu. Sans lui, l’addition aurait pu être bien plus salée.

Keyliane Abdallah : une éclaircie trop isolée. Le jeune Marseillais a été l’un des rares à apporter du danger. À la 39e minute, sa frappe du droit a trouvé le poteau d’Helac. Il a également tenté de combiner avec ses partenaires, sans parvenir à débloquer la situation.

Les flops marseillais

La relance défensive : une erreur qui coûte cher. Dès la 12e minute, Kamissoko a permis à Weinhandl de récupérer le ballon et de lancer Oumar Diakité. L’attaquant a parfaitement ajusté le gardien marseillais. Une nouvelle erreur évitable qui a plombé la rencontre.

L’animation offensive : trop peu, trop tard. Avec une première frappe cadrée seulement à la 70e minute, l’OM a longtemps été inoffensif. Malgré les entrées d’Abdelli et de Paixao à la pause, puis de Højbjerg et Egan-Riley, les Olympiens n’ont jamais véritablement bousculé la défense autrichienne.

Les centres et la précision technique : le gros point noir. Avec seulement trois centres réussis sur 26 tentatives, Marseille a affiché un manque criant de justesse. Les 74 % de possession en seconde période n’ont pas suffi à compenser cette inefficacité. Trop de passes approximatives, trop peu de mouvements tranchants : l’OM a manqué de solutions pour revenir au score.

Un avenir européen qui s’assombrit

Avec cette défaite 1-0 contre le Sturm Graz, l’Olympique de Marseille enchaîne un troisième revers en autant de journées de Ligue Europa et reste bloqué à zéro point. Les Marseillais devront rapidement réagir pour conserver un espoir de qualification pour les barrages. Cette fois, la possession ne suffira plus : il faudra montrer davantage de caractère et surtout d’efficacité devant le but.