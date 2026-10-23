Si l’OM a encore déçu en ligue Europa, les derniers élément en vue d’une vente avancent dans le bon sens.

À Marseille, les questions autour de l’avenir de l’OM ne cessent de ressurgir. Alors que le club cherche à assainir ses finances et à retrouver un modèle économique durable, plusieurs éléments alimentent les interrogations sur sa valeur et sur les intentions de son propriétaire, Frank McCourt.

Un investissement de 70 millions d’euros à l’OM qui interroge

Deux dossiers retiennent particulièrement l’attention : la construction d’un nouveau centre d’entraînement, estimé à 70 millions d’euros, et les résultats d’une étude Kantar mettant en lumière la puissance de la marque olympienne. Le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, a annoncé un projet majeur pour l’avenir du club : la création d’un centre d’entraînement plus moderne et plus vaste afin de remplacer des installations de La Commanderie devenues insuffisantes au regard des ambitions marseillaises.

Le montant évoqué est conséquent : 70 millions d’euros. Un investissement qui peut surprendre alors que le club traverse une période financière difficile. Selon les informations rapportées par Eurosport, l’OM a enregistré une perte de 105 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025. La priorité affichée par la nouvelle direction reste donc le rétablissement d’un modèle économique viable. Pour autant, investir dans les infrastructures n’est pas nécessairement contradictoire avec une stratégie de redressement.

Un centre moderne peut améliorer les conditions de travail de l’équipe professionnelle, renforcer la formation, optimiser les équipements et accompagner le développement du club sur plusieurs années. La question de la valorisation entre également en jeu. Des installations de haut niveau peuvent rendre un club plus attractif auprès de partenaires commerciaux ou d’investisseurs potentiels. Mais il serait prématuré d’affirmer que ce projet a été conçu dans le seul but de préparer une vente.

L’OM reste une marque majeure du football français

L’autre élément susceptible de renforcer l’intérêt économique de l’OM vient de son capital le plus difficile à reproduire : son histoire, son identité et la passion de ses supporters. Une étude de Kantar consacrée à l’attractivité des clubs français, publiée en octobre 2026 selon Sportune, place le Paris Saint-Germain en tête des clubs de cœur auprès des personnes intéressées par le football. Le PSG recueille 38 % des réponses, devant l’Olympique de Marseille, à 17 %, et le RC Lens, à 11 %.

L’écart avec Paris est important, mais la deuxième place marseillaise confirme le poids populaire de l’institution phocéenne. L’étude souligne également que l’OM conserve une capacité à attirer des personnes dont l’intérêt pour le football est moins prononcé, une caractéristique également observée chez le PSG. Cette force repose notamment sur l’histoire du club, son ancrage territorial et la ferveur de son public. Autant d’éléments qui peuvent compter dans les négociations commerciales, le développement des partenariats et la capacité à mobiliser une audience autour d’une marque.

L’outil Brandevaluator utilisé dans l’étude repose sur trois dimensions : la connexion émotionnelle, qui pèse 37 % de l’indice, la présence à l’esprit, à 34 %, et la différenciation, à 29 %. L’histoire, l’ancrage et la passion figurent parmi les facteurs déterminants de l’attractivité mesurée. Pour l’OM, cette identité constitue un avantage stratégique. Elle ne garantit pas des revenus supplémentaires à elle seule, mais elle représente un potentiel commercial que la direction peut chercher à mieux exploiter.