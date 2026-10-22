OM : Bruno Genesio fracasse ses joueurs après la défaite face à Sturm Graz

Après la défaite de l’OM face à Sturm Graz (1-0), Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration et a sévèrement critiqué la première période de ses joueurs en Ligue Europa.

L’OM a vécu une nouvelle soirée européenne difficile. Battus par Sturm Graz (1-0), ce jeudi, les Marseillais ont une nouvelle fois manqué leur rendez-vous en Ligue Europa. Au coup de sifflet final, Bruno Genesio a exprimé sa profonde déception, notamment concernant l’attitude affichée par son équipe en première mi-temps.

Bruno Genesio pointe le manque d’engagement de l’OM

L’entraîneur marseillais n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser la prestation de ses joueurs. Le technicien a regretté une entame de match insuffisante, loin des exigences d’une rencontre européenne.

« On n’a pas abordé ce match comme un match de coupe d’Europe. Je suis très déçu de la 1e mi-temps, c’est sans doute celle qui me déçoit le plus depuis le début de saison. »

Cette déclaration illustre l’ampleur de la frustration du staff marseillais. Face à une équipe autrichienne déterminée, l’OM n’a pas affiché le niveau d’intensité attendu pour une rencontre aussi importante.

Une situation préoccupante en Ligue Europa

Avec cette défaite en Autriche, Marseille compromet davantage ses chances de qualification. Les Olympiens doivent désormais rapidement réagir pour éviter que leur campagne européenne ne tourne au fiasco.

Au-delà du résultat, c’est donc le contenu de la prestation qui interpelle. Bruno Genesio attend une réaction de ses joueurs, qui devront retrouver davantage d’intensité, de concentration et d’efficacité lors des prochaines échéances.

Pour l’OM, le constat est clair : les ambitions européennes ne peuvent se concrétiser sans une implication collective à la hauteur des enjeux.