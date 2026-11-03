Bayer Leverkusen – OM : le verdict pour Emerson déjà connu ?

Touché au genou face à Toulouse, Emerson devrait manquer le déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce jeudi.

Touché au genou lors de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Toulouse (2-0), dimanche dernier, Emerson avait été contraint de céder sa place dès la 19e minute de jeu. Si les premières nouvelles concernant la blessure du latéral gauche marseillais se sont voulues rassurantes, une absence se précise pour le déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce jeudi (21h), à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Emerson absent de l’entraînement collectif avant Leverkusen !

En effet, selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de West Ham n’a pas participé à l’entraînement collectif de l’OM ce mardi. Toujours gêné par son genou, Emerson s’est entraîné à part de ses coéquipiers, à deux jours du rendez-vous européen face au Bayer Leverkusen. Une absence qui laisse planer de sérieux doutes sur sa participation à cette rencontre et qui pourrait pousser le staff marseillais à ne prendre aucun risque avec son latéral gauche.

Emerson vers un forfait !

Même si une blessure grave semble écartée, Emerson se dirige donc vers un forfait pour Bayer Leverkusen – OM, en attendant une éventuelle confirmation du club phocéen. Un possible coup dur pour Bruno Genesio, alors que Marseille, battu lors de ses trois premières rencontres de Ligue Europa cette saison, doit impérativement réagir pour conserver ses chances de qualification. Reste désormais à savoir si le défenseur marseillais pourra rapidement retrouver l’entraînement collectif et être disponible pour les prochaines échéances de l’OM.