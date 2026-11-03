Si la saison du FC Nantes semble déjà bien mal embarquée, les supporters continuent de faire vibrer la Beaujoire.

Le FC Nantes peine toujours autant à rassurer ses supporters. Malgré une situation favorable au score face à Clermont (1-1), les Canaris n’auraient pas réussi à maîtriser leur rencontre, laissant une nouvelle fois apparaître des difficultés dans le jeu.

La Tribune Loire continue de faire vibrer la Beaujoire

Pour Maxime Jamin, le constat est particulièrement sévère. Il dénonce notamment le manque de personnalité affiché par l’équipe et son incapacité à maintenir ses efforts pendant toute la rencontre. Sur les réseaux sociaux, le consultant de TéléNantes, n’a pas caché sa frustration après cette rencontre. « Une équipe sans âme, un niveau catastrophique parmi les pires de L2. On mène sans rien montrer, puis on arrête de jouer… Mais pour Grégory Poirier, tout va bien ! », déplore-t-il sur X.

Une sortie qui illustre le climat de défiance autour du FC Nantes. Les performances de l’équipe et la gestion de Grégory Poirier sont de plus en plus discutées, alors que les supporters attendent des signes de progrès. Au milieu de ces critiques, Maxime Jamin tient néanmoins à souligner un point positif : l’investissement des supporters nantais. « Heureusement que la tribune Loire est là pour faire vivre ce club ! », ajoute-t-il.

Les supporters du FC Nantes toujours au rendez-vous

Malgré les difficultés sportives, la tribune continue de porter les couleurs jaune et vert et de faire entendre sa voix à la Beaujoire. Une ferveur qui contraste avec les prestations de l’équipe morne drivée par Grégory Poirier et qui reste un marqueur fort de l’identité nantaise.

Si la saison ne répond pas aux attentes, les supporters du FC Nantes continuent donc de montrer leur attachement au club malgré les vents contraires. Pour Poirier et ses joueurs, le défi est désormais de retrouver sur le terrain l’énergie et l’engagement affichés par le public. La Beaujoire, elle, continue de répondre présente.