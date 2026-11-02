FC Nantes : ces huit entraîneurs qui pourraient remplacer Grégory Poirier

Alors que Grégory Poirier est de plus en plus menacé au FC Nantes, voici huit entraîneurs qui pourraient lui succéder sur le banc nantais.

Après une nouvelle contre-performance face à Clermont vendredi dernier (1-1), Grégory Poirier voit son avenir sur le banc du FC Nantes s’assombrir. Arrivé le 25 août dernier pour succéder à Michel Der Zakarian, le technicien de 44 ans ne parvient toujours pas à inverser la tendance, alors que les Canaris restent englués dans le bas du classement de Ligue 2, à la 15e place. Dans ce contexte, l’hypothèse d’un limogeage de Grégory Poirier dans les prochaines semaines prend de plus en plus d’ampleur. Tour d’horizon des entraîneurs actuellement libres qui pourraient lui succéder sur le banc nantais.

Christophe Pélissier

Libre depuis son départ de l’AJ Auxerre l’été dernier, Christophe Pélissier présente un profil particulièrement intéressant pour le FC Nantes, qui avait déjà sondé le technicien de 61 ans l’été dernier. Habitué aux joutes de la Ligue 2, le technicien de 61 ans a déjà connu trois montées dans l’élite avec Amiens, Lorient et Auxerre. Son expérience et sa connaissance du championnat pourraient constituer de sérieux atouts pour relancer les Canaris.

Antoine Kombouaré

Et si Antoine Kombouaré faisait encore son retour au FC Nantes ? Déjà passé à deux reprises sur le banc nantais, entre 2021 et 2023 puis entre 2024 et 2025, le coach de 62 ans connaît parfaitement la maison jaune et verte. Libre depuis son départ du Paris FC cet été, le vainqueur de la Coupe de France 2022 avec les Canaris pourrait représenter une solution familière pour Waldemar Kita.

Philippe Montanier

Sans club depuis son départ de l’AS Saint-Étienne à l’issue de la saison dernière, Philippe Montanier pourrait également être une option pour le FC Nantes. Passé notamment par le Stade Rennais, le RC Lens et Toulouse, l’entraîneur de 61 ans possède une solide expérience du football français. Vainqueur de la Ligue 2 avec le TFC en 2022, il connaît les exigences d’un championnat dans lequel Nantes peine actuellement à trouver sa place.

Olivier Dall’Oglio

Autre entraîneur expérimenté disponible sur le marché, Olivier Dall’Oglio pourrait intéresser les dirigeants nantais. Sans poste depuis son éviction de l’ASSE en décembre 2024, le technicien de 62 ans a notamment dirigé Dijon, Brest et Montpellier. Habitué à travailler avec des effectifs aux moyens limités, il pourrait apporter son expérience et sa connaissance de la Ligue 2 à un FC Nantes en difficulté.

Emerse Faé

Ancien joueur du FC Nantes entre 2003 et 2007, Emerse Faé pourrait faire son retour dans son club formateur, cette fois sur le banc. Libre depuis son départ de la sélection ivoirienne l’été dernier, le technicien de 42 ans s’est notamment illustré en remportant la Coupe d’Afrique des nations 2023 avec les Éléphants. Son attachement aux Canaris pourrait faire de lui une piste séduisante, même s’il n’a encore jamais entraîné de club professionnel.

Claude Puel

Libre depuis son départ de l’OGC Nice en juin dernier, Claude Puel dispose d’une immense expérience sur les bancs de Ligue 1. Passé notamment par Monaco, Lille, Lyon et Saint-Étienne, le technicien de 65 ans a également entraîné en Premier League. Réputé pour sa rigueur et sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs, il pourrait représenter une solution d’expérience pour le FC Nantes.

Wilfried Nancy

Wilfried Nancy pourrait incarner un choix plus audacieux pour les dirigeants nantais. Sacré champion de MLS avec Columbus Crew en 2023, le technicien français de 49 ans s’est fait remarquer pour sa philosophie de jeu offensive. Son passage au Celtic Glasgow s’est toutefois terminé prématurément en janvier dernier, après seulement huit rencontres. Libre depuis, il pourrait être tenté par une première expérience sur un banc français.

Didier Digard

Tout juste mis à pied par Le Havre après un début de saison catastrophique en Ligue 1, Didier Digard pourrait également figurer parmi les options nantaises. Âgé de 40 ans, l’ancien milieu de terrain a notamment dirigé l’OGC Nice avant de rejoindre le HAC en 2024, où il a obtenu deux maintiens consécutifs. Son expérience des situations délicates pourrait intéresser le FC Nantes, même si son départ du club normand n’est pas encore définitivement acté.