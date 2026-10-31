Le triste match nul du FC Nantes contre Clermont vendredi à la Beaujoire (1-1) a mis en lumière les manques criants de l’effectif avant le mercato hivernal.

Le mercato hivernal pourrait être particulièrement important pour le FC Nantes. Le match nul décevant face à Clermont hier à la Beaujoire (1-1) a une nouvelle fois mis en évidence les limites de l’effectif nantais, notamment sur le plan offensif.

Le manque de vitesse inquiète au FC Nantes

Pour le suiveur des Canaris Emmanuel Merceron, le club doit rapidement trouver des joueurs capables d’apporter de la vitesse et de la percussion.Face à Clermont, le FC Nantes n’a pas réussi à convaincre. Cette rencontre a relancé les interrogations autour de la qualité de l’effectif et des solutions disponibles pour dynamiser le secteur offensif.

Emmanuel Merceron estime que les dirigeants doivent agir sans attendre. Sur les réseaux sociaux, il a lancé un avertissement clair : « Le FC Nantes va devoir trouver très très rapidement un ou plusieurs joueurs offensifs vifs et rapides. Qu’ils aillent chercher dans l’Académie ou avec un joker ou des joueurs libres, mais ça urge avant janvier. »

L’Académie et les joueurs libres parmi les solutions ?

Pour Merceron, plusieurs pistes peuvent être étudiées afin de renforcer l’équipe. Le club pourrait notamment donner davantage de responsabilités à des jeunes issus de son centre de formation. Le recours à un joker ou le recrutement de joueurs libres constituent également des possibilités. L’objectif serait de trouver rapidement des profils capables de faire des différences dans les espaces et d’apporter davantage de vitesse aux offensives nantaises.

L’insider ne cache pas son inquiétude concernant la situation sportive du FC Nantes. Il estime que les lacunes actuelles pourraient coûter cher si aucune solution n’est trouvée. « Tu fonces en Ligue 3 avec cet effectif de joueurs lents », a-t-il notamment lancé, dans une formule particulièrement sévère. Cette sortie souligne l’urgence ressentie autour du club. Reste désormais à savoir si la direction nantaise partagera ce constat et quelles mesures elle décidera de prendre pour renforcer l’effectif lors du mercato hivernal.