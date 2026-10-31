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PSG Mercato : les dirigeants snobent le nouveau pire ennemi de Yamal !

Par Bastien Aubert - 31 Oct 2026, 12:40
Lucas Hernandez (PSG)

Malgré sa récente énorme prestation contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, Lucas Hernandez (30 ans) est snobé pour une prolongation au PSG.

Lucas Hernandez aimerait s’inscrire dans la durée au PSG. Le défenseur français souhaiterait ainsi obtenir une prolongation de contrat afin de continuer à évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Hernandez n’est pas la priorité du PSG

Cette volonté s’expliquerait notamment par son attachement au projet sportif et son ambition de retrouver une place importante dans l’effectif. Le Français entend démontrer qu’il peut encore apporter beaucoup au PSG, notamment dans les grandes rencontres européennes. Sa récente prestation contre le FC Barcelone lui a d’ailleurs permis de mettre en évidence ses qualités défensives. Face à Lamine Yamal, l’un des joueurs offensifs les plus redoutables du moment, Hernandez a livré une prestation remarquée.

Malgré cette performance, le dossier contractuel du défenseur ne semble pas avancer comme il l’espérait. Selon PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens ne considèrent actuellement pas sa prolongation comme une priorité. Le club préférerait concentrer ses efforts sur d’autres dossiers avant de se pencher sur la situation de l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Atlético de Madrid. Une position qui pourrait forcément frustrer Lucas Hernandez. À 30 ans, le défenseur souhaite connaître les intentions de sa direction et savoir quelle place elle envisage de lui réserver dans les prochaines saisons. Pour le moment, aucun accord n’est donc annoncé entre les deux parties.

Le PSG face à un choix important pour son avenir

Cette situation soulève plusieurs interrogations sur la stratégie parisienne concernant son secteur défensif. Lucas Hernandez possède une expérience internationale importante et sa polyvalence constitue un atout pour Luis Enrique. Mais les dirigeants du PSG semblent vouloir prendre leur temps avant de s’engager sur une nouvelle durée contractuelle.

Le Français devra donc continuer à convaincre sur le terrain pour peser dans les discussions. Sa prestation face au FC Barcelone a envoyé un signal positif, mais elle ne semble pas avoir suffi à accélérer son dossier. Reste désormais à savoir si le PSG finira par répondre favorablement aux attentes de Lucas Hernandez ou si les deux parties pourraient envisager un avenir différent. Pour le champion du monde 2018, l’attente commence à se faire sentir.

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