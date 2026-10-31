L’entièreté des joueurs de de l’OM aurait refusé de baisser ses salaires à la demande du club phocéen.

La situation financière de l’OM reste sous étroite surveillance. Alors que le club phocéen doit répondre aux exigences de la DNCG courant décembre, la direction aurait tenté d’obtenir un nouvel effort financier de la part de plusieurs joueurs.

L’OM voulait obtenir un nouvel effort salarial

Toujours confronté à des contraintes budgétaires, l’OM aurait récemment sollicité plusieurs éléments de son effectif afin qu’ils acceptent une nouvelle baisse de rémunération. Une demande qui n’aurait toutefois pas trouvé d’écho favorable. D’après Foot Mercato, tous les joueurs concernés auraient refusé de revoir leur salaire à la baisse. Un revers pour la direction olympienne, qui cherche à réduire ses dépenses.

Cette situation intervient alors que Marseille aurait déjà réalisé un important effort lors du dernier mercato estival. La masse salariale du club aurait ainsi diminué de 30 à 35 %. Malgré cette réduction, les finances olympiennes restent un sujet majeur.

La DNCG au centre des préoccupations

La direction doit continuer à travailler sur plusieurs leviers pour présenter une situation conforme aux attentes de la Direction nationale du contrôle de gestion. Le refus des joueurs complique donc les pistes envisagées par les dirigeants marseillais. Si une nouvelle baisse des rémunérations n’est pas acceptée, le club devra trouver d’autres solutions pour maîtriser ses dépenses.

Entre les contraintes de la DNCG et la nécessité de préserver la compétitivité de l’équipe, l’OM avance sur une ligne de crête. Les prochaines décisions de la direction seront particulièrement suivies, alors que l’équilibre financier reste un enjeu important pour le club.