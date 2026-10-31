La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deco serait à deux doigts de boucler l’arrivée d’un futur latéral droit au FC Barcelone.

Le FC Barcelone semble avoir identifié sa priorité pour renforcer le poste de latéral droit. Selon La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif Deco aurait bien avancé dans les négociations concernant Dodo en vue de la saison prochaine.

Deco avance ses pions pour Dodo

Le défenseur brésilien de la Fiorentina présenterait un profil intéressant pour le projet catalan. Arrivé à Florence en 2022, il s’est progressivement installé comme un élément important de la Viola. Ses statistiques témoignent également de son apport offensif : Dodo totalise 166 rencontres avec le club italien, pour trois buts et treize passes décisives. Sa capacité à se projeter, sa qualité technique et son activité dans son couloir pourraient séduire Hansi Flick, qui souhaite disposer de plusieurs solutions fiables pour animer les côtés de sa défense.

L’éventuelle arrivée de Dodo pourrait également avoir des conséquences sur l’avenir de Jules Koundé. L’international français, longtemps considéré comme une référence au poste de latéral droit au Barça, serait moins incontournable dans les plans de Hansi Flick depuis le début de la saison. Le recrutement d’un spécialiste du poste pourrait donc rebattre les cartes dans la hiérarchie catalane. Pour Deco, l’objectif serait notamment d’anticiper les besoins de l’effectif et de renforcer la concurrence à un poste stratégique.

Koundé poussé vers la sortie du FC Barcelone

Un autre élément pourrait peser dans les négociations : la situation contractuelle du Brésilien. Dodo est actuellement lié à la Fiorentina jusqu’en juin 2027. Pour le FC Barcelone, cette situation pourrait représenter une opportunité de marché intéressante, même si les modalités financières de l’opération restent à préciser. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le dossier aurait en tout cas bien progressé en coulisses.

Deco semble donc déterminé à anticiper le prochain mercato estival. Si l’arrivée de Dodo se concrétise, le FC Barcelone pourrait disposer d’une nouvelle solution au poste de latéral droit. Une opération qui placerait également Jules Koundé face à une concurrence supplémentaire et pourrait redistribuer les cartes dans la défense de Hansi Flick. À ce stade, aucun accord officiel ni transfert définitif n’est annoncé.