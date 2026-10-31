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LOSC – RC Lens (1-0) : Todibo hors de lui, grosse tension avec Cahuzac !

Par Bastien Aubert - 31 Oct 2026, 09:40
Mbappé et Todibo

Sorti trop tôt à son goût par Yannick Cahuzac lors du derby perdu par le RC Lens contre le LOSC (0-1), Jean-Clair Todibo (26 ans) s’est fait remarquer par des gesticulations qui en disent long sur sa frustration du moment.

La défaite contre le LOSC (0-1) a été difficile à digérer pour le RC Lens. Jean-Clair Todibo a particulièrement retenu l’attention au moment de son remplacement.

Todibo frustré par son remplacement par Cahuzac

Visiblement mécontent de sortir aussi tôt (62e, remplacé par Killian Antonio), le défenseur du RC Lens n’a pas caché son agacement. Ses grandes gesticulations et son absence de poignée de main avec Yannick Cahuzac ont rapidement alimenté les commentaires après la rencontre.

Le journaliste de L’Équipe, Jérémy Jeanningros, a notamment décrit une scène particulièrement tendue : « Il n’a pas l’air dans son poids de forme, incapable d’accélérer pour suivre Ethan Mbappé. Quand il sort, il est très frustré et fait des grands gestes sans serrer la main de son coach. » Une attitude qui témoigne de la difficulté du joueur à accepter cette décision dans un derby où le RC Lens n’a jamais véritablement réussi à rivaliser avec son rival.

Un adjoint et l’intendant du RC Lens obligés d’intervenir !

La frustration de Todibo ne se serait pas arrêtée au moment de quitter la pelouse. Selon Jérémy Jeanningros, le défenseur aurait continué à manifester son mécontentement une fois installé sur le banc. La situation aurait même nécessité l’intervention de plusieurs membres du staff lensois pour tenter de le calmer. « Quand il s’assoit sur le banc, il faut un adjoint pour le faire redescendre et puis l’intendant historique du club ! Il était hors de lui », a raconté le journaliste. Une scène inhabituelle qui illustre la tension présente dans les rangs lensois après cette défaite importante.

Cette séquence intervient dans un contexte déjà compliqué pour le RC Lens. Après la défaite dans le derby, Yannick Cahuzac avait reconnu sans détour la supériorité du LOSC, estimant que son équipe avait été surclassée dans plusieurs secteurs du jeu. Le technicien avait également refusé de faire porter la responsabilité de la contre-performance à un seul joueur, notamment à Florian Thauvin, rappelant que les difficultés étaient avant tout collectives. L’épisode Todibo ajoute néanmoins une nouvelle source de tension à une soirée déjà très frustrante pour les Sang et Or.

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