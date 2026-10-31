En conférence de presse d’après match, Yannick Cahuzac a été très lucide après la défaite du RC Lens contre le LOSC vendredi en Ligue 1 (0-1).

Le RC Lens a vécu une soirée particulièrement difficile vendredi à l’occasion du derby du Nord face au LOSC. Battus sur la plus petite des marges sur un but tardif d’Olivier Giroud (0-1), les Sang et Or sont passés à côté de leur rendez-vous. Après la rencontre, Yannick Cahuzac n’a pas cherché d’excuses. Pour le coach du RC Lens, son équipe est tout simplement passée à côté de son match, dans une rencontre pourtant particulièrement importante pour le club et ses supporters.

« On est passé complètement à côté »

« On est passé complètement à côté. C’est très dommageable quand on connaît l’importance qu’a ce match pour notre club, pour nos supporters… C’est vraiment très dommageable », a-t-il reconnu en conférence de presse. Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu de la prestation qui interpelle. Les Lensois n’ont pas réussi à répondre à l’intensité proposée par leurs voisins lillois.

Cahuzac entend désormais rapidement analyser les raisons de cet échec afin d’éviter que cette contre-performance ne laisse des traces dans les têtes. « Il va falloir vite passer à autre chose, il ne faut pas laisser le doute s’installer et analyser ce qui n’a pas été, essayer de le comprendre. Il faut vite se remettre au travail pour mercredi contre Côme parce que c’est aussi une chance pour notre club », a-t-il poursuivi.

Thauvin défendu par Cahuzac

Interrogé sur la prestation de Florian Thauvin, insipide, Yannick Cahuzac a également tenu à remettre les choses dans leur contexte. Si l’ancien international français n’a pas livré sa meilleure prestation, le staff lensois refuse de lui faire porter individuellement la responsabilité de la défaite. Pour Cahuzac, les difficultés rencontrées par Thauvin ont avant tout été celles d’une équipe qui n’a jamais réussi à trouver les bonnes solutions.

« Je pense que ça n’a pas été le seul qui a connu un match compliqué. C’est collectivement que nous avons vraiment été dedans », a-t-il expliqué. Un discours qui traduit une volonté de protéger son joueur, mais aussi de rappeler que la responsabilité de cette défaite est collective. Le RC Lens a manqué de justesse technique, d’intensité et d’engagement dans ce derby.

Le LOSC a pris le dessus sur le RC Lens

Yannick Cahuzac n’a d’ailleurs pas hésité à reconnaître la supériorité du LOSC. Sans détour, il a estimé que les Lillois avaient largement dominé les débats. « On a manqué de tout, que ce soit techniquement, dans l’intensité, dans l’engagement… Ils nous ont surclassés. Je ne vois pas autre chose », a-t-il admis.

Une reconnaissance forte de la part du staff lensois, qui mesure l’ampleur du travail à accomplir après cette défaite. Désormais, le RC Lens doit rapidement relever la tête. La rencontre face à Côme mercredi représente une nouvelle échéance importante pour les Sang et Or. L’objectif sera de retrouver les ingrédients qui ont fait leur force et surtout de ne pas laisser ce derby manqué compromettre la dynamique de l’équipe.