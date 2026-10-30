PSG, LOSC Mercato : une pépite à 15M€ lâche une réponse cash sur son avenir !

Courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival et désormais surveillé par le LOSC, Laciné Megnan-Pavé fait déjà tourner les têtes ! À seulement 16 ans, l’attaquant de Montpellier s’impose comme l’un des grands espoirs du football français. Mais alors que les prétendants se multiplient, le jeune prodige a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

Le PSG et le LOSC vont-ils se livrer une nouvelle bataille sur le marché des transferts ? Les deux clubs nordistes et parisiens ont en tout cas un jeune talent dans leur viseur : Laciné Megnan-Pavé. À seulement 16 ans, l’attaquant du Montpellier HSC impressionne déjà en Ligue 2, où il totalise trois buts et une passe décisive en huit rencontres cette saison.

Des statistiques prometteuses qui expliquent l’intérêt grandissant des recruteurs. L’été dernier, le PSG avait même tenté de s’offrir les services du jeune international français, avec une proposition pouvant atteindre 15 millions d’euros. Mais Laurent Nicollin avait fermé la porte à son départ, déterminé à conserver l’un des plus grands talents du centre de formation montpelliérain.

Et désormais, le LOSC pourrait bien venir concurrencer le club de la capitale. Selon Mohamed Toubache-Ter, Lille surveillerait également la situation de Megnan-Pavé et pourrait s’inviter dans ce dossier particulièrement convoité.

Megnan-Pavé répond au PSG et envoie un message fort à ses courtisans !

Interrogé par Midi Libre sur l’intérêt du PSG, Laciné Megnan-Pavé a affiché une maturité étonnante pour son âge. Loin de se laisser griser par les millions évoqués et l’intérêt des plus grands clubs, le jeune attaquant préfère garder les pieds sur terre.

« Je ne me suis pas plus emballé que ça », a-t-il expliqué, assurant avoir toujours donné la priorité à son quotidien de footballeur et à sa progression.

Le Montpelliérain a également insisté sur l’importance de son entourage, notamment de ses parents, pour gérer les sollicitations extérieures. Une façon de se protéger de la pression médiatique et des nombreuses rumeurs qui accompagnent déjà son ascension.

Son objectif est clair : continuer à jouer et progresser à Montpellier avant d’envisager un éventuel départ.

Un choix qu’il a confirmé en prolongeant récemment son contrat jusqu’en juin 2029. Une excellente nouvelle pour le MHSC, qui s’assure de conserver la main sur l’avenir de son jeune phénomène.

Le LOSC prêt à jouer un mauvais tour au PSG ?

Si Megnan-Pavé privilégie aujourd’hui son club formateur, cela ne devrait pas empêcher ses prétendants de continuer à suivre son évolution.

D’autant que le LOSC pourrait disposer d’arguments intéressants pour convaincre le jeune attaquant à moyen terme. Le club nordiste a régulièrement démontré sa capacité à accompagner la progression de jeunes talents et à leur offrir une véritable place dans son projet sportif.

Selon Mohamed Toubache-Ter, le dossier pourrait devenir une piste à suivre du côté de Lille, même si aucune offre officielle des Dogues n’a été annoncée. Une concurrence supplémentaire pour le PSG, qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier sans parvenir à convaincre Montpellier. Top Mercato

Mais pour le moment, Laciné Megnan-Pavé ne semble pas pressé de franchir une nouvelle étape. Dans son entretien à Midi Libre, relayé par Foot Mercato, le jeune attaquant a rappelé son attachement à Montpellier et sa volonté de ne pas brûler les étapes.

« Je ne voulais pas sauter d’étape », a-t-il notamment confié, avant de laisser la porte ouverte à une évolution future de sa carrière.

Une chose est sûre : avec le PSG, le LOSC et plusieurs formations européennes attentives à sa situation, Megnan-Pavé risque encore de faire parler de lui lors des prochains mercatos. Mais à Montpellier, Laurent Nicollin possède désormais un atout de taille pour repousser les offensives : un contrat jusqu’en 2029.

Et pour arracher la pépite montpelliéraine à son club formateur, Paris comme Lille devront probablement se montrer particulièrement convaincants.