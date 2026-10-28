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RC Lens : Cahuzac annonce quatre absents et une bonne nouvelle avant le LOSC

Par Fabien Chorlet - 28 Oct 2026, 15:00
Yannick Cahuzac (RC Lens) en conférence de presse

Le coach du RC Lens, Yannick Cahuzac, a tenu ce mercredi son point presse avant le court déplacement ce vendredi (21h05) sur la pelouse du LOSC.

Dans deux jours, le RC Lens affrontera le LOSC à l’occasion du premier derby du Nord de la saison, comptant pour la neuvième journée de Ligue 1. À un peu plus de 48 heures de ce choc, Yannick Cahuzac était présent ce mercredi en conférence de presse. L’entraîneur des Sang et Or a fait le point sur l’état de son groupe, évoquant notamment l’opération subie par Odsonne Édouard, annoncée un peu plus tôt dans la journée par le club artésien.

Cahuzac : « Edouard avait des douleurs chroniques depuis le début de saison »

« Odsonne Édouard a subi une petite intervention chirurgicale ce (mercredi) matin, il avait des douleurs chroniques depuis le début de saison qui l’empêchaient d’être à son meilleur niveau. En accord avec le staff, il a subi cette intervention qui l’éloignera des terrains durant quelques semaines », a expliqué Yannick Cahuzac. « C’est un coup dur pour Odsonne. Mais comme pour tous les autres blessés qui ont subi des interventions ces derniers temps, le staff et le club dans son ensemble seront là pour l’accompagner et l’aider à revenir au plus vite. Odsonne est très pointilleux dans le fait d’être performant. Il avait trop de gênes constamment pour ne pas subir cette intervention. On souhaite qu’il soit vite de retour pour nous aider », a-t-il poursuivi au sujet de l’ancien attaquant de Crystal Palace.

Gradit de retour face au LOSC !

Outre Odsonne Édouard, Yannick Cahuzac devra également se passer d’Ismaëlo Ganiou, de Maik Nawrocki et d’Abdallah Sima pour ce derby face au LOSC. En revanche, le technicien lensois pourra compter sur le retour de Jonathan Gradit, absent lors des quatre dernières rencontres du RC Lens en raison d’une blessure musculaire. « Parmi les autres absents, on a toujours Maik Nawrocki et Ismaëlo Ganiou, qui a subi une intervention aussi et qui était de retour ce (mercredi) matin à La Gaillette. Cela nous a fait plaisir de le voir. Le reste du groupe est disponible. »

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