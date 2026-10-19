LOSC : après le terrible verdict, Tiago Santos lance sa reconquête

Opéré après sa grave blessure au genou droit, Tiago Santos a donné des nouvelles rassurantes aux supporters du LOSC. Le latéral portugais se prépare désormais à une longue rééducation, avec la ferme intention de retrouver le plus haut niveau.

Une première nouvelle positive pour Tiago Santos

On vous en parlait la semaine dernière : le verdict médical avait provoqué une forte mobilisation autour de Tiago Santos. Touché face au Havre après un choc avec Amir Richardson, le joueur de 24 ans souffre d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, accompagnée d’une lésion méniscale.

Une semaine après cette terrible nouvelle, le Portugais a franchi la première étape de son long processus de guérison. Dans un message publié sur son compte Instagram, il annonce que son opération s’est bien déroulée. Une éclaircie bienvenue avant plusieurs mois de convalescence et de travail loin des terrains.

« Cette fois, ce ne sera pas différent »

Tiago Santos ne cache pas l’ampleur du défi qui l’attend. « Le chemin sera long », reconnaît le défenseur, qui assure cependant aborder cette épreuve avec « détermination, ambition et volonté ». Déjà confronté à des moments difficiles ces dernières années, il compte s’appuyer sur cette expérience pour revenir une nouvelle fois.

« Je sais ce que c’est de me battre pour revenir à faire ce que j’aime le plus. Cette fois, ce ne sera pas différent. Je travaillerai tous les jours, avec patience, discipline, et une énorme envie de rentrer », promet-il dans son témoignage relayé par Le Petit Lillois.

Des maillots du LOSC ont été mis en vente sur Vinted quelques heures après le pillage de la boutique officielle lilloise. L’antivol était encore présent sur l’un d’eux. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2111751711325130833

Giroud et les Dogues ont touché leur coéquipier

Le latéral droit a également tenu à remercier le LOSC, son entraîneur, le staff et ses coéquipiers pour leur accompagnement. L’hommage rendu lors du match nul contre Brest (1-1) l’a particulièrement marqué. Olivier Giroud avait brandi son maillot après avoir inscrit le but de l’égalisation.

Tiago Santos salue ainsi un geste qui en dit long sur l’attaquant français, « non seulement en tant que grand joueur, mais aussi en tant que personne et capitaine ». Il n’oublie pas non plus les innombrables messages reçus de la part du peuple lillois.

Une longue absence à gérer pour le LOSC

La durée exacte de son indisponibilité n’a pas été communiquée, mais sa saison paraît sérieusement compromise. Le LOSC devra donc composer durablement sans l’un de ses spécialistes du couloir droit, tout en veillant à accompagner humainement, médicalement et psychologiquement son joueur.

De son côté, Tiago Santos entame désormais sa rééducation avec une certitude : il ne traversera pas cette épreuve seul. « Je ressens ce soutien et je vous porte tous avec moi dans cette aventure », conclut le Portugais à destination des supporters lillois.