Après la victoire de l’OL à Lille (0-1), Carlos Vicens est revenu sur ses premiers choix tactiques à la tête des Gones.

Pour son premier match à la tête de l’Olympique Lyonnais, Carlos Vicens a parfaitement réussi ses débuts en s’imposant ce samedi sur la pelouse du LOSC (0-1), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Une victoire précieuse pour les Gones, qui ont fait tomber une équipe lilloise jusque-là invaincue à domicile en championnat. Pour cette première, le nouvel entraîneur lyonnais avait effectué quatre changements dans son onze de départ par rapport au dernier match face à Brest, avec les titularisations de Felix Bacher, Abner Vinicius, Mads Bidstrup et Ernest Nuamah. Des choix accompagnés de plusieurs ajustements tactiques, notamment dans le pressing et le positionnement de certains joueurs, que le technicien espagnol a expliqués après la rencontre.

Vicens explique ses choix tactiques face au LOSC

Au micro de Ligue 1+, Carlos Vicens est notamment revenu sur sa volonté d’imposer un pressing haut et agressif pour empêcher les Lillois de développer leur jeu. Une stratégie qui explique notamment son choix de faire évoluer Abner Vinicius davantage à l’intérieur du terrain, plutôt que de le cantonner à son couloir gauche. « Sans ballon, on voulait presser haut et c’est la raison principale pour laquelle Abner a joué plus à l’intérieur du jeu en première mi-temps », a expliqué l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. L’objectif était clair : récupérer le ballon le plus haut possible et limiter les possibilités de relance du LOSC. « Nous avons pressé haut pour ne pas leur donner de temps. Si vous laissez du temps à Lille, ils vont prendre le jeu à leur compte », a-t-il ajouté, justifiant ainsi l’approche offensive adoptée par son équipe.

Une stratégie qui a porté ses fruits, puisque l’OL a ouvert le score grâce à Mads Bidstrup avant de parvenir à conserver son avantage malgré une fin de rencontre plus compliquée. Carlos Vicens a néanmoins reconnu que ses joueurs avaient parfois manqué de maîtrise après la pause, notamment lorsqu’ils ont eu l’occasion de faire le break. « On a été un peu anxieux, et avec plus de justesse, on pouvait mener 2 à 0 », a-t-il regretté, avant de saluer la solidarité de son groupe : « Mais je suis très fier de nous, on doit continuer. On a survécu dans ce match et c’est très bien. » De quoi lancer idéalement son aventure sur le banc lyonnais, avec une première victoire et des principes de jeu déjà visibles, qu’il faudra désormais confirmer lors des prochaines rencontres.