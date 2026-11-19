Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour la première de Carlos Vicens sur son banc, l’Olympique Lyonnais se déplace ce samedi (20h45) sur la pelouse du LOSC, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un choc dans la course à l’Europe entre les Dogues, deuxièmes au classement derrière le Paris Saint-Germain, et les Gones, cinquièmes.

Ligue 1 – LOSC vs OL

Samedi 21 novembre 2026 · 20h45 · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : poursuivre sa belle série et rester au contact du PSG

Le LOSC réalise un excellent début de saison sous les ordres de Davide Ancelotti. Après dix journées de Ligue 1, les Dogues occupent la deuxième place du classement avec 21 points, à seulement deux longueurs du Paris Saint-Germain. Avec six victoires, trois matchs nuls et une seule défaite, les Nordistes se sont rapidement imposés parmi les principales équipes du championnat.

La solidité défensive constitue l’une des grandes forces lilloises. Avec seulement sept buts encaissés depuis le début de la saison, le LOSC possède la meilleure défense de Ligue 1. Une statistique qui témoigne de la rigueur collective des Dogues, particulièrement difficiles à déséquilibrer lorsqu’ils parviennent à installer leur organisation.

Les Lillois abordent également cette rencontre dans une dynamique favorable. Invaincus lors de leurs cinq derniers matchs de championnat, ils restent sur deux succès consécutifs, face au RC Lens (1-0) puis sur la pelouse du Stade Rennais (2-1). Deux victoires importantes qui leur ont permis de consolider leur deuxième place avant la trêve internationale.

À domicile, Lille affiche également une belle régularité. Les joueurs de Davide Ancelotti n’ont toujours pas perdu au stade Pierre-Mauroy en Ligue 1 cette saison, avec trois victoires et deux matchs nuls. Devant leur public, ils tenteront donc de prolonger cette invincibilité face à un concurrent direct dans la course aux places européennes.

Le LOSC devra néanmoins se montrer plus efficace offensivement pour faire la différence. Avec 14 buts inscrits en dix journées, les Dogues ne possèdent pas l’attaque la plus prolifique du championnat. Leur capacité à concrétiser leurs occasions pourrait ainsi être déterminante face à une équipe lyonnaise qui cherchera à retrouver de la confiance.

Plusieurs joueurs offensifs pourraient jouer un rôle important dans cette rencontre. Soriba Diaoune, notamment, s’est illustré lors du dernier succès à Rennes avec un but et une passe décisive. Le jeune ailier de 19 ans s’affirme progressivement comme une solution intéressante dans l’animation offensive lilloise.

Davide Ancelotti devra toutefois composer avec plusieurs absences. Tiago Santos, victime d’une grave blessure au genou, et Hamza Igamane, toujours en phase de reprise, sont annoncés forfaits. La présence d’Ayase Ueda, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, reste également incertaine.

Enfin, les Dogues auront un calendrier particulièrement chargé à gérer. Quelques jours après la réception de Lyon, ils retrouveront la Ligue des Champions avec un rendez-vous face au Bayern Munich. Mais avant de se tourner vers cette échéance européenne, les Lillois auront l’occasion de réaliser une excellente opération en championnat.

OL : réussir la première de Carlos Vicens et retrouver de la régularité

L’Olympique Lyonnais aborde ce déplacement à Lille dans un contexte particulier. Après dix journées, les Gones occupent la cinquième place de Ligue 1 avec 17 points, à quatre longueurs de leur adversaire du week-end. Une position qui leur permet de rester dans la course à l’Europe, malgré des résultats irréguliers depuis le début de la saison.

La principale nouveauté concerne évidemment le banc lyonnais. Nommé pendant la trêve internationale pour succéder à Paulo Fonseca, Carlos Vicens dirigera son premier match à la tête de l’OL. L’entraîneur espagnol aura pour mission de relancer une équipe qui peine à enchaîner les performances convaincantes.

Les Lyonnais présentent notamment un contraste important entre leurs résultats à domicile et à l’extérieur. Alors qu’ils possèdent le meilleur bilan de Ligue 1 sur leur pelouse, avec quatre victoires et un match nul, ils restent sur trois défaites consécutives en déplacement en championnat. Une série particulièrement préoccupante avant de défier le deuxième du classement.

Avant la trêve internationale, l’OL s’est notamment incliné sur la pelouse du Stade Brestois (2-0). Un nouveau revers loin de ses bases qui a confirmé les difficultés rencontrées par les Gones à imposer leur jeu à l’extérieur. Face à Lille, les Lyonnais devront donc afficher davantage de solidité et d’efficacité pour espérer repartir avec un résultat positif.

L’arrivée de Carlos Vicens pourrait néanmoins provoquer un électrochoc. Le technicien espagnol aura eu plusieurs jours pour découvrir son groupe, transmettre ses premières consignes et tenter d’apporter de nouvelles solutions. Les joueurs lyonnais auront également à cœur de faire bonne impression pour leur première rencontre sous ses ordres.

Mais le nouvel entraîneur devra composer avec un effectif diminué. Pavel Šulc, Tyler Morton et Mohamed Ouédraogo sont annoncés forfaits, tandis que Loïs Openda devrait également manquer ce déplacement. Plusieurs absences importantes qui pourraient limiter les possibilités lyonnaises, notamment dans les secteurs offensif et créatif.

Corentin Tolisso pourrait donc avoir un rôle majeur dans l’entrejeu. Par son expérience, sa qualité technique et sa capacité à orienter le jeu, le milieu français devra aider ses partenaires à résister à la pression lilloise. Son influence pourrait être déterminante pour permettre à Lyon de conserver le ballon et de se projeter vers l’avant.

Sur le plan offensif, les Gones devront également trouver des solutions pour compenser leurs absences. Face à la meilleure défense de Ligue 1, ils ne pourront probablement pas compter sur un grand nombre d’occasions. La précision des dernières passes et le réalisme devant le but seront donc essentiels.

Enfin, l’OL devra également se méfier du contexte de cette rencontre. Face à une équipe lilloise en pleine confiance et toujours invaincue à domicile, les Lyonnais pourraient rapidement se retrouver sous pression. Mais un résultat positif permettrait à Carlos Vicens de lancer idéalement son aventure sur le banc rhodanien.

Les confrontations entre les deux équipes

Si Lille affiche une meilleure dynamique depuis le début de la saison, les dernières confrontations entre les deux formations tournent nettement à l’avantage de l’Olympique Lyonnais.

Les Gones restent en effet sur sept rencontres consécutives sans défaite face aux Dogues, toutes compétitions confondues, avec six victoires et un match nul. Une série particulièrement impressionnante qui pourrait donner de la confiance aux Lyonnais avant ce déplacement.

Lors de la saison précédente, l’OL avait notamment remporté ses trois confrontations avec Lille. Les Lyonnais s’étaient imposés à deux reprises au stade Pierre-Mauroy, en Ligue 1 (0-1) puis en Coupe de France (1-2).

Ces résultats montrent que le LOSC éprouve régulièrement des difficultés face à son adversaire rhodanien, y compris devant son public. Les Dogues tenteront donc de mettre fin à cette mauvaise série pour confirmer leur excellent début de championnat.

Mais les circonstances ont évolué depuis ces précédentes oppositions. Lille affiche aujourd’hui une grande solidité défensive, tandis que Lyon traverse une période de transition avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

L’historique des confrontations pourrait néanmoins avoir une influence sur l’aspect psychologique. Les Lyonnais savent qu’ils ont régulièrement réussi à prendre le dessus sur les Nordistes, tandis que ces derniers auront à cœur de mettre fin à cette domination.

Les meilleurs buteurs

LOSCOlivier Giroud Buts 3 Matchs 10 Buts / match 0,30 Passes déc. 2 1 sur penalty OLErnest Nuamah Buts 4 Matchs 10 Buts / match 0,40 Passes déc. 1 Aucun penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du LOSC : Özer – Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb, André – E. Mbappé, Haraldsson ou Giroud, Diaoune.

Absents : Igamane (reprise), Santos (blessé).

Incertain : Ueda (reprise).

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup ou Nartey, Tessmann, Tolisso – Boudache, Merah ou Nuamah, Duranville.

Absents : Ouédraogo, Sulc, Morton, Openda (blessés).

Les joueurs à suivre

Soriba Diaoune (LOSC) : Le jeune ailier lillois pourrait être l’un des principaux dangers pour la défense lyonnaise. À seulement 19 ans, Soriba Diaoune s’est progressivement imposé dans les plans de Davide Ancelotti, avec cinq titularisations consécutives avant la trêve internationale. Auteur d’un but et de deux passes décisives en Ligue 1 cette saison, il s’est notamment illustré lors du dernier succès à Rennes (2-1), en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Rapide, percutant et capable de faire des différences dans les duels individuels, Diaoune pourrait profiter des difficultés lyonnaises à l’extérieur pour se montrer dangereux. Face à l’OL, il aura une nouvelle occasion de confirmer sa progression et de s’affirmer comme un élément important de l’attaque lilloise.

Corentin Tolisso (OL) : Le milieu de terrain lyonnais pourrait jouer un rôle déterminant dans ce déplacement au stade Pierre-Mauroy. Dans une équipe qui découvre les méthodes de Carlos Vicens, l’expérience de Corentin Tolisso représente un atout précieux. Capable d’organiser le jeu, de récupérer des ballons et de se projeter vers la surface adverse, l’international français devra notamment aider les Gones à rivaliser avec l’entrejeu lillois. Face à une équipe particulièrement solide défensivement, sa qualité de passe et sa capacité à se rendre disponible entre les lignes pourraient permettre à Lyon de se créer des occasions. Son leadership sera également important pour guider ses partenaires dans une rencontre qui s’annonce exigeante.

Notre pronostic pour LOSC – OL

Ce choc entre le LOSC et l’Olympique Lyonnais s’annonce particulièrement intéressant entre deux équipes ambitieuses dans la course aux places européennes. Deuxièmes de Ligue 1 après dix journées, les Dogues accueillent des Lyonnais cinquièmes, qui entament un nouveau chapitre avec l’arrivée de Carlos Vicens sur leur banc.

La dynamique actuelle donne un avantage aux Lillois. Avec une seule défaite depuis le début du championnat, les joueurs de Davide Ancelotti ont démontré une régularité remarquable. Leur série de cinq matchs sans défaite en Ligue 1 témoigne également de leur capacité à obtenir des résultats, même lorsque leurs prestations ne sont pas totalement convaincantes.

La solidité défensive du LOSC constitue l’un des principaux arguments en faveur des Nordistes. Avec seulement sept buts encaissés en dix journées, Lille possède la meilleure défense du championnat. Une statistique importante face à une équipe lyonnaise qui rencontre régulièrement des difficultés offensives loin de ses bases.

L’avantage du terrain pourrait également peser dans la balance. Toujours invaincus à domicile en championnat, les Dogues ont pris l’habitude de se montrer particulièrement difficiles à battre devant leurs supporters. Ils tenteront donc d’imposer leur rythme dès les premières minutes pour prendre le contrôle de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais présente néanmoins plusieurs arguments intéressants. Malgré ses difficultés récentes, le club rhodanien possède des joueurs expérimentés et suffisamment de qualités individuelles pour inquiéter la défense lilloise. Les Gones pourraient notamment chercher à exploiter les espaces laissés par les montées des latéraux adverses.

L’arrivée de Carlos Vicens représente également une inconnue importante. Le changement d’entraîneur pourrait provoquer une réaction immédiate et pousser les Lyonnais à afficher davantage d’intensité. Les joueurs auront probablement envie de convaincre leur nouveau technicien et de repartir sur de nouvelles bases.

Mais les absences lyonnaises pourraient compliquer cette première. Privé notamment de Pavel Šulc, Tyler Morton et Loïs Openda, Carlos Vicens devra trouver des solutions pour maintenir un équilibre collectif satisfaisant. Face à une formation aussi organisée que Lille, ces indisponibilités pourraient se faire ressentir.

Les difficultés de l’OL à l’extérieur constituent un autre élément préoccupant. Battus lors de leurs trois derniers déplacements en Ligue 1, les Lyonnais peinent à reproduire loin du Groupama Stadium les performances réalisées devant leur public. Ce déplacement chez le deuxième du championnat représente donc un défi particulièrement relevé.

Les confrontations récentes entre les deux équipes invitent toutefois à la prudence. Lille n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs face à Lyon, qui s’est imposé à six reprises sur cette période. Un historique favorable aux Gones, même si les dynamiques actuelles semblent davantage sourire aux Dogues.

Le scénario de la rencontre pourrait notamment dépendre de la capacité lilloise à ouvrir le score. Si les joueurs de Davide Ancelotti parviennent à prendre rapidement l’avantage, leur solidité défensive pourrait leur permettre de gérer la suite de la rencontre. À l’inverse, un but lyonnais pourrait contraindre Lille à prendre davantage de risques.

Les Dogues devront également se montrer vigilants dans les transitions défensives. Malgré les absences, l’OL possède des joueurs capables d’accélérer le jeu et de se projeter rapidement vers l’avant. Une erreur de placement pourrait suffire à offrir une occasion aux visiteurs.

Sur le plan offensif, Lille pourrait notamment s’appuyer sur la percussion de Soriba Diaoune et la mobilité de ses joueurs d’attaque pour désorganiser la défense lyonnaise. La capacité des Nordistes à multiplier les appels et à exploiter les espaces entre les lignes pourrait leur permettre de faire la différence.

Nous imaginons donc une rencontre disputée, dans laquelle Lyon pourrait afficher un visage plus conquérant pour les débuts de Carlos Vicens. Mais la régularité lilloise, sa solidité défensive et son invincibilité à domicile nous incitent à donner un léger avantage aux Dogues.

Les cotes de LOSC – OL

Pari Cote Victoire du LOSC 2,15 Match nul 3,10 Victoire de l’OL 2,80

Notre pronostic : match nul entre le LOSC et l’OL, côté à 3,10

Pour cette rencontre, nous misons sur un match nul entre le LOSC et l’Olympique Lyonnais. Malgré leur excellente dynamique et leur invincibilité à domicile, les Dogues pourraient être bousculés par des Lyonnais désireux de réussir la première de Carlos Vicens sur leur banc. Si Lille semble disposer de davantage de garanties collectives, l’OL pourrait profiter de l’effet du changement d’entraîneur pour ramener un point du Nord.

Notre score : LOSC 1-1 OL